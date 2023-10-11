V0.4.01 Early Access 2023.10.11 更新

1.BUG修复

·修复随机天赋盘高亮过滤功能中标签以及属性的xx伤害搜索无效的问题。

·修复均衡战和重力蛮在击杀触发战意滋养和力拔千钧天赋时增加生命或力量属性会导致的生命和护盾数值错乱的问题。

2.更新调整

·升级选择界面的刷新快捷键由 Tab键 调整为 空格键。

·Tab键固定为快速选中输入框。

·新增3个伤害转化的辅助技能。

·新增技能界面高亮过滤，输入技能名称文本进行查找。

·重构装备，现护甲装备的基底词缀不再是单纯的'护甲'词条，根据力敏智属性，护甲装备基底分为'护甲'·'闪避'·'护盾',能随机到词缀也各有不同。

·移除'闪避几率%'词缀，新增加入'闪避'和'闪避%'词缀，为敏捷属性护甲装备的基底词缀，调整最终闪避几率的计算方式，与隐藏的固定命中值相关。

·新增'+xx技能等级'词缀，普通武器装备上可以随机出，应用于已配置的自动主动技能和辅助技能。

·调整了部分独特装备的词缀数，调整了部分部分随机装备词缀的数值。

·重新设计了所有独特装备和套装装备的权重值，调整为按权重比例掉落，重新设计了所有装备随机词缀的权重值，出现几率同样调整为权重比例。

·自动主动辅助的技能等级上限从99级下调为88级，88级后的等级只能通过'+xx技能等级'词缀提升。后续还会大改升级机制。

·设置中新增分辨率调节，最高为2K的 3840x2160 。

·查看装备面板，与已装备的装备比对时，调整优化显示的面板UI。

·开放驻地，铁匠铺的装备锻铸炼取功能实装。装备新增'可铸性'属性，用于锻铸炼取功能的消耗。

·装备小图标新增独特词缀标识，包含该标识的独特装备可以提取独特词缀，生成独特符文，赋予给普通装备。

·铁匠铺的锻铸功能包含重铸，升阶，重掷。新增装备所有随机词缀的T0区间，其中升阶可以提升装备T1词条到T0。

·目前驻地的杂货铺，天赋师，神秘商人的实际功能均未实装。

·与驻地的神秘商人对话后可以在旁边的宝箱中领取到V0.4.01版本更新的礼物，包含 空白，升阶，重掷3种符文x5。