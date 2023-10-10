0.6.2.1 更新说明

0.6.2.1
1·0 更新
1·1 新的世界场景关卡，荒岛。相较于旷野，资源匮乏，野兽较多。 因地形变化因素，使建造难度增大，生存难度较高。
1·2 在荒岛的场景中，你是殖民营地的一员，你可以通过NPC的控制面板控制营地NPC的行为。数字0-6是NPC角色执行工作的优先级，其中0代表禁止，依次递增，数字越高则优先级越高，营地的NPC会优先处理优先级高的工作。
2·0 修复
2·1 修复毛皮商读档后的配置错误。
2·2 修复死亡效果不消失的错误。
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
0.6.2.1
1·0 更新
1·1 新的世界场景关卡，荒岛。相较于旷野，资源匮乏，野兽较多。 因地形变化因素，使建造难度增大，生存难度较高。
1·2 在荒岛的场景中，你是殖民营地的一员，你可以通过NPC的控制面板控制营地NPC的行为。数字0-6是NPC角色执行工作的优先级，其中0代表禁止，依次递增，数字越高则优先级越高，营地的NPC会优先处理优先级高的工作。
2·0 修复
2·1 修复毛皮商读档后的配置错误。
2·2 修复死亡效果不消失的错误。
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update