🔥 Update 3.1 - Big Cooking Update 🍳

๐Ÿณ Cooking Dynamics:

๐Ÿ”น โš–๏ธ Ingredient size influences food value.

๐Ÿ”น ๐Ÿฒ Boosts for discovering unknown recipes.

๐Ÿ”น ๐ŸŒŸ Value spike for first-time cooked recipes.

๐Ÿ”น ๐Ÿ€ Lucky Clover card can up your cooked item's worth.

๐Ÿ”น ๐Ÿฟ Corn turns to popcorn & ๐Ÿš into cooked rice.

๐Ÿ”น ๐Ÿงฎ Refined recipe value calculation.

๐Ÿ”น ๐Ÿฅฃ Created preferred cooking container for every recipe.

๐Ÿ”น ๐Ÿ†• Added Stove Top Oven & Fusion Cooker (Art ๐ŸŽจ pending remake!).

๐Ÿ”น ๐ŸŒŠ Cooked items now float when boiling.

๐Ÿ”น ๐ŸŽต Added sound effect for cooking.

๐Ÿ”น ๐Ÿฅ˜ Fixed Wok Cooking Container visibility on oil.

๐Ÿ”น ๐Ÿข Revamped Takoyaki Recipe - no more Tako Tamago duplication on ingredients for recipe.

๐Ÿ”น ๐Ÿ’Ž Fixed glitch with crystal frying pan.

๐Ÿ”น ๐Ÿš€ Shortcut Start button for cooking from full recipe added.

๐Ÿ”น ๐Ÿ“š Fixed lag on cookbook screen.

๐Ÿ› ๏ธ Fixes:

๐Ÿ”น ๐Ÿ– Removed duplicates: slime, slime bulb, bat wing, and bone from completionist tab.

๐Ÿ”น ๐Ÿบ Fixed Bonus Room 'Pick a Pot' not vanishing when shattered.

๐Ÿ”น ๐Ÿž Bug squashed with trashing cards.

๐Ÿ”น ๐ŸŒ Fixed Aderly's dialog portrait during snail form.

๐Ÿ”น ๐Ÿšซ Repairing Shipping Bin Fix: no more issues if no active shipping bin quest when loading.

๐Ÿฝ๏ธ Additions & Changes:

๐Ÿ”น ๐Ÿ•น๏ธ Use both arcade tickets from inventory & cached at arcade.

๐Ÿ”น ๐Ÿฆ Reduced Taiyaki Ice Cream at town square to 45.

๐Ÿ”น ๐Ÿ† Tweaked Achievements: Loads of Affection, Heart Cultivator & Gift Whisperer.

Thanks for all the love and support โค๏ธ

Lots of Love,

David