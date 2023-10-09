旅行恋恋地图更新！地图与探索功能公测~

大家好久不见~ 初次见面

这次我们把旅行恋恋的DY版和EVO版进行了版本合并。

这意味着，在公开分支中大家可以访问旅行恋恋的地图与探索内容了。



此处我们建议将设置中的“显示功能提示”开启，这样可以看到大部分窗体的操作提示。

本版本只是进行一定程度上的公开测试，会导致程序产生严重的不稳定性，如果想要返回稳定的桌宠，请在Steam库中右键游戏→属性→测试版，然后选择2.1-DY版本。





EVO版本引入了恋恋的状态栏，会在桌面上显示一个巨大的花盘，通过在设置中选择“花盘关闭时藏入右侧”和“锁定花盘”可以较好地隐藏和查看花盘。功能提示会显示花盘中各项属性的功能。



地图起始地点是觉的家，姐姐会根据一天的不同时段，在不同的位置进行不同的操作，每日的12点和18点左右可以与姐姐一起进餐，晚上可以和姐姐一起睡觉。下午姐姐会出门采集食材。



游戏的地图拥有时间系统，行走或探索都会让时间推进，根据一天中的不同时段，日光会发生变化、夜晚视野也会受到限制。

地图初始状态都为不可通行的黑色区域，通过“探索”功能可以解开黑色迷雾，探索未知领域。



探索中能搜寻到各种不同的资源，诸如食物和水。同时也会出现资源采集点和敌人。

采集资源需要消耗体力，击败敌人则需要消耗血量，两种方式均有不同的资源获取。



如果被敌人击败则需要等待复活。



游戏有状态栏，不过尚未实装里面的内容。



进食在这里显得尤为重要，不同的状态改变也会在本地频道中作为记录显示。

以上就是本次更新的内容。

因为地图的更新会极大降低桌宠的稳定性，因此只要反馈BUG就会进行及时修正。

至于内容方面的更新，依旧是不定期更新的形式，得看社团的其他程序员是否有空（比如做幻恋和恋迷踪的那位）。

如果可能的话，更希望大家以后能在创意工坊中新增游戏内的地图内容。

此外，创意工坊的程序员还在啃代码，还需要无限期延迟。



感谢大家的支持~

也敬请大家期待我们其他游戏的更新内容~！

幽邃开发者群