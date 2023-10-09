1 新增20階戰場：時空絮亂，以及對應的20階對戰寶箱

2 新增20階戰場建築上的新玩法：時空挑戰，通過每提升500杯後點燃共4根火炬開啟玩法

3 新增時空挑戰玩法中的兌換商店：辰石商店，可兌換新卡牌太史慈、郭嘉以及特別頭像和頭像框

4 新增時空挑戰玩法中的異界市集，在時空挑戰中全勝1次後開啟，可購買特殊資源和道具、卡牌等

5 新增21張新卡牌，當中包括：7張傳說、7張精英、7張普通，具體屬性及產出可見圖鑑

6 加強3張傳說卡牌：甘寧、馬超和沮授，具體調整見更新日誌

7 優化還魂術在墳墓內沒有將士卡時仍然可用的問題

8 新增8000~10000杯的賽季獎勵（此前已達杯數的玩家需要戰勝一場對戰後激活領獎）

9 適當降低了15~19階戰場的機器人強度

10 龍珠商店新增一系列無限時的寶物

11 姜維正式更名為李嚴，蒯良正式更名為辛評

12 玩家在達到20階戰場後，將解除所有杯數匹配範圍保護

13 優化一些UI顯示問題

--------------------------更新日誌--------------------------

新增的卡牌包括：

傳說

關羽、呂蒙、華雄、司馬懿、劉表、冷苞、張郃

精英

廖化、孫韶、成廉、華歆、蔡夫人、高沛、周昂

普通

武僧、御劍者、機關鼠鼬、勾魂使、娜迦哨衛、血魔、螞蟻士卒

傳說卡牌加強：

馬超

驍勇能力改為：擊殺任意敵方單位或對敵方主公造成傷害後，都能使自身獲得【驍勇】狀態：攻擊力+2，且受到任何傷害都不會超過3，持續1回合

沮授

2級到4級的屬性進行了優化調整

死毒2能力改為：對敵人將士造成傷害時，給予對方1層【死毒】狀態，持續10回合。如果狀態疊加到3層時，該名敵人將士強制死亡。若對方是普通將士，則狀態只需疊加到2層時，對方就會強制死亡

甘寧

掠食能力改為：自身在場後，敵方任意召喚物再召出，就會被直接擊殺，且被擊殺的目標沒法重生、還魂和變為骷髏