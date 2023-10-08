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a guard walks into a tavern update for 8 October 2023

10月8日 蝴蝶商店永久增益

Share · View all patches · Build 12384702 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、蝴蝶商店新增了永久的开局增益。可以让你每局都有额外的金钱和支持度。

2、蝴蝶商店新增永久解锁钓鱼道具，买了后每次开局就能开始钓鱼，给我狠狠摸鱼

3、修复了从右边来的npc在路中央抽搐一下的问题

4、高画质下的阴影变得符合高画质格调了，十分的高清十分的顺滑

5、修复了文本错误

6、本来想加几首背景音乐的结果入耳的不是循环类型，听起来很怪那还是算了

作者反正这段时间等英文翻译，所以本体滚去弄新作了，哼哼，希望早日见面

Changed files in this update

a guard walks into a tavern Content Depot 1536471
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一名卫兵走进了一间酒馆x32 Depot 1536472
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