👑与公主们一同冒险！《花园魔三国2》今日正式发售🎉

🌟 《花园魔三国2》今日正式在Steam平台发售，在游戏中玩家将继续前作的冒险，扮演游戏的主角曹丕与公主刘封、刘禅两姐妹一起在人妖神魔共存的曹魏大陆上开启一段全新的冒险。

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🌈全新幻想大陆冒险

游戏中玩家将会置身于曹魏的大地上，一群年轻的少男少女将在这里决定他们甚至世界命运。直面来自宿命的挑战，并且在冒险的途中邂逅数十位性格各异的少女，经历一系列惊心动魄的冒险，与心仪的对象结下深厚的情谊，以达成恋爱的结局💑。

🗺️自由探索发掘未知珍宝

在《花园魔三国2》中玩家将能够自由地探索曹魏大地的每一块角落，在这片土地上，深藏着许多不为人知的秘宝等待着玩家前去探索，跨越迷宫中的各种机关谜题，最终寻得上古珍宝。并且随着游戏进程的推进，玩家甚至能够驾驭飞龙，自由地翱翔于天际，前往你想去的一切地方。

💪搭配魂玉育成最强角色

游戏中玩家可以为角色组合搭配不同的装备，根据角色的职业特性，对应强化的属性，并且还可通过装备魂玉，为角色赋予不同的技能及被动效果，甚至还可与对应角色触发珠联璧合特效，在战斗中发挥极其强大的威力。

⚔️经典回合制战斗

游戏采用了传统RPG式回合制战斗玩法，游戏中的每一位角色都拥有着强大的能力，并且每个人物都有着不同的职业偏重。在战斗的过程中，通过强大的武技、奥术、法技以及魂玉等多种不同的能力，应对千变万化的强敌。

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