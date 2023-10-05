QIRIMTATAR STEAM SAİFESİ!

Death From Above oyunında sen Rusiye işğal quvetlerine qarşı öz başına cenkleşken ukrayinalı arbiy dron operatorısıñ. Duşman cebesiniñ arqasında gizlenerek sen tanklarnı qıdırğan ve yoq etken, alâqa qullelerini tamirlegen, hırsızlanğan mal-mülkni keri qaytarğan ve daa yahşı bir kelecek içün küreşken "super dron"nıñ idarecisisiñ. Şan olsun Ukrayinağa!

https://store.steampowered.com/app/2300160/Death_From_Above/

Death From Above Rusiyeniñ Ukrayinağa ücümi şaraitinde dronnı idare etkeniñiz qısqa (90 daqqalıq) bir oyuncı arkadasıdır. Siz işğalcilerge qarşı küreşken, qıymetli techizatlarnı keri qaytarğan ve arbiy areketler vaqtında yıqılğan alâqa qullelerini tamir etken ukrayinalı arbiy dron operatorı tarafında oynaysız.

Amma bu daa episi degil. Death From Above oynayaraq yardım da ete bilesiñiz!

Temiz kelirniñ yüzde 30-ı Ukrayina Silâlı Quvetlerine öldürici olmağan yardım köstergen eki teşkilât arasında teñ bölüne: "Sağ qayt" ve "Dron ordusı". Bu oyunnı satın alaraq parañız lâyıq bir işke ketecegine emin ola bilesiñiz. Oyunnıñ masrafları qarşılanğan soñ bağış payı yüzde 70 olacaq. Qalğan para, yani yüzde 30-ı, oyunnıñ ilerideki inkişafına sarf etilecek.

Oyunnıñ hususiyetleri

Dronnı idare etüv

Dronnıñ arbiy yedekleri bitkende, ğayrıdan toldurma içün o operatorğa qaytarılmalı. Suratlı ğayrıdan toldurma içün ayatıñıznı telüke altına ataraq duşmannıñ toprağına keçe bilesiñiz ya da sağ qalmaq içün telükesiz bir mesafede qala bilesiñiz!

Ukrayina çöllerini Rusiye basqıncılarından azat etiñiz!

İşğalcilerniñ ştablarını, olarnıñ tehnikasını ve anbarlarını tapıñız, bombalañız ve yoq etiñiz. Mümkün qadar çoq zarar ketirmek içün diqqatlı oluñız ve yuqarı körüniş ile üçünci şahıs körünişi arasında keçme yapıñız!

Qulleler üzerinde nezaretni keri qaytarıñız ve alâqa hatlarını tamirleñiz!

Etrafnı devriye etiñiz, mudafaa yapılarını zararsız bir alğa ketiriñiz, operatorğa azat etilgen yerge kirmege imkân beriñiz!

Hırsızlanğan çamaşır maşn-ahm... paalı donatmalarnı keri qaytarıñız!

İşğalciler hırsızlav içün qıymetli bir şey daima qıdıralar. Yağmacılarnı tapıñız ve çaypanğan şeylerni keri qaytarıñız!

Death From Above, Lesser Evil brendi altındaki bizim ilk oyunımızdır ve müim bir meselege diqqat çekken ilk leyhamızdır. Bazılarınıñ bu qararnı tartışmalı olğanını tüşüne bilecegini añlasaq da, Ukrayinada ve memleket tışında millionlarnen insanğa tesir etken böyle qıyın meseleni añlı bir şekilde köteremiz.

Bütün muayyensizlikni añlaymız ve muzakerelerge azırmız, amma bunı sensatsiya ve satışlar içün yapmaymız. Bu mevzularğa toqunğanımıznıñ sebebi olarnıñ ğayet müim olğanına, oyunlar ise siyasiy ve içtimaiy faallik içün faydalı bir vasta ola bilecegine inanğanımızdır. Death From Above de istisna degil.

Bundan ğayrı, Ukrayina Silâlı Quvetleriniñ desteklenmesi kerekligi aqqında messecni bütün dünyağa darqatmaqtan şeref duyamız.

Ya siz Ukrayinağa yardım etmek ve Death From Above oyunını eñ yahşı oyunğa çevirmege azırsızmı?

Bizge yardım etmege ya da leyhamıznıñ bir parçası olmağa isteseñiz, bizge yazıñız! Ukrayinanıñ azatlığı oğrunda virtual küreşke qoşulıñız ve öz destegiñizni kösteriñiz!

OYUNNI İSTEKLER CEDVELİNE QOŞUÑIZ!!

Ortaqlar:

"Ava istihbaratı" Ukrayina Telükesizlik ve Mudafaa quvetleri içün ağ merkezli ve robotlaştırılğan arbiy imkânlarnıñ yaratılması ve qullanılması ile oğraşqan ükümetke bağlı olmağan teşkilâttır. Ava istihbaratı ve arbiy ameliyatlarda dronlarnıñ qullanmasında ihtisaslaşa, taktik ve operativ arbiy meydanğa saip çıqma ve kibernetik telükesizlik seviyesini yahşılaştırmağa tırışa. Pilotsız uçqan cihazlarnı yapa ve operatorlarnı eñ semereli çalışma usulları mevzusında ögrete. Ukrayinanıñ telükesizligini desteklemek ve telükesizlik tedbirlerini ömürge keçirmek maqsadı ile malümatnı toplama ve işleme merkezleriniñ azırlanılmasında iştirak ete.

"GİS ARTA" diger şeylerniñ arasında Ukrayina ordusına pilotsız uçqan cihazlarnı idare etmek ve işlep çıqarmaq yardım etken uruş meydanında idare etme sistemlerini yaratqan Ukrayina arbiy programma teminatı işlep çıqarıcısıdır.

Bu teşkilâtlarnıñ ekisi de biz ile dronlar saasında tecribesini paylaştı ve bunıñ sayesinde biz Death From Above oyunında öz niyetimizni eñ yahşı şekilde ömürge keçirdik.

Bağışlar bu eki teşkilât arasında bölünecek

"Sağ qayt" 2014 senesinden başlap Ukrayina imayecilerine ihtisasiy yardım köstergen eñ büyük fonddır. Fondnıñ maqsadı büyük cenk şaraitinde Ukrayina imayecileriniñ ayatını qorumaqtır, olar tınç ealiniñ ayatını qurtara bilmeleri içün kerekli donatmalar satın alaraq cebege teslim etmektir. Fond termal körünti cihazları, generatorlar, radiotehnika, GPS navigatsiya cihazları, pilotsız uçqan cihazlar, avtomobiller, qoruyıcı techizat ve istihbarat, alâqa ve qoruv içün diger tertibatlar ile temin ete. Fondnıñ talimatçıları arbiylerge dronlarnıñ idare etilmesi, mina telükesizligi ve taktik tibbiyet üzre talimler keçireler.

«Армія дронів» – спільний комплексний проєкт Генерального штабу Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку, Міністерства цифрової трансформації та Міністерства оборони України, який полягає в організації закупівлі БПЛА (безпілотних літальних апаратів), їхньому постачанні у військо, навчанні операторів роботи з дронами, а також підтримці українських стартапів і виробників у галузі БПЛА задля розвитку оборонної промисловості України.

"Dron ordusı" Ukrayina Silâlı Quvetleriniñ Baş ştabı, Devlet hususiy alâqa hızmeti, Raqamlı transformatsiya nazirligi ve Ukrayina Mudafaa nazirliginiñ ortaq kompleks leyhasıdır. Maqsadı pilotsız uçqan cihazlarnı satın almaq, olarnı orduğa teslim etmek, operatorlarnı dronlarnı idare etmege ögretmek ve Ukrayina mudafaa sanayısını inkişaf ettirmek içün pilotsız uçqan cihazlar saasında ukrayin startaplarını ve istisalcılarını desteklemektir.