V1.2.2补丁说明

错误修复：

修正了部分文本。

修复了进入二次元前，如果萌萌习得了如沐清风，会导致二次元中萌萌尚未入队时在鬼灭之刃事件中为玩家提供如沐清风选项的错误。

地图和事件：

三国杀奖励现在有30%几率提供三国杀身份卡，原为50%几率。

三国杀奖励现在有50%几率提供神周瑜，原为40%几率。

三国杀奖励现在有20%几率提供闪卡神周瑜，原为10%几率。

二次元随机事件街角魔族中，现在选择藏起图腾有50%几率使全体最大法力+30，有50%几率全体生命-300（不会导致阵亡），全体获得600点经验。原为有50%几率使全体最大法力+20，有50%几率全体生命-300（不会导致阵亡），全体获得500点经验。

二次元随机事件魔女之旅中，现在如果玩家没有金币却选择挑战贪财伊蕾娜，胜利后会获得神级法力药水*3，原为胜利后会获得神级法力药水。

二次元随机事件JoJo的奇妙冒险中，现在对空条承太郎造成的伤害会使你获得12.5%伤害量的金币，原为会使你获得10%伤害量的金币。

二次元随机事件回复术士的重启人生中，现在满足条件并选择把握未来会使全体友方角色升5级，原为使全体友方角色升3级。

二次元随机事件异界少女召唤术中，被缔结奴隶契约的角色现在不再降低幸运。如果铁砧公主反射了奴隶魔法，现在铁砧公主会获得物攻、物防、法攻、法防和速度+30，原为会获得物攻、物防、法攻、法防、速度和幸运+25。

物品和装备：

所有法力药水、法力喷雾和小雾妖煎药的法力恢复效果降低了20%。

女神的眷顾（Roguelike）现在使魔法回避+20%，原为使幸运+30。

兵团勾爪（Roguelike）现在使物攻+30%，速度+60%，原为使物攻+25%，速度+50%。

赫菲斯托斯战甲（Roguelike）现在使物防+180，法防+180，原为使物防+120，法防+120。

阿卡林之剑现在使受到攻击几率-90%，原为使受到攻击几率-50%。

蝴蝶忍现在使普攻造成4次物攻2的物理伤害，原为使普攻造成4次物攻1.5的物理伤害。

苍木杖现在使普攻消耗15%生命，造成法攻5的木属性伤害，原为使普攻消耗10%生命，造成法攻4的木属性伤害。

玄凤羽弓现在使法攻+150，原为使法攻+200。

亘古遗风现在使普攻每命中1个敌人产生10点特技，原为使普攻每命中1个敌人产生5点特技。