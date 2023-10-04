2023.10.04 测试分支更新公告

1.增加弟子与老祖关系显示，与老祖有血缘关系的子孙后代将显示对应的身份，分别为儿子、孙子、曾孙、玄孙、来孙、晜孙，仍孙、云孙、耳孙、（耳孙之后都是耳孙）

2.增加职位编辑、商铺订单系统存储在本地，重开新档不会丢失，老档第一次打开需要关闭再打开下才能显示正常（藏经阁与自动赏赐无法做存本地主要原因是这两个功能依赖拥有对应的道具方可生成）

3.修复超级奖励模式下，电脑势力也拥有超级奖励

4.修复天赋丹、道体丹无效的问题

5.修复电脑修士没有结婚生子事件的问题

6.修复招婿事件会出现女子的问题

7.修复弟子离婚后，拥有孩子无法指婚的问题

8.修复初始邪恶势力只有家族没有宗门的问题

9.优化仓库界面，角色装备、孕养界面，鼠标滑动显示道具信息，双击显示可操作选项

10.优化装备属性相关，使评分更加合理

11.优化藏经阁建筑物，最多可以上阵三人

12.优化血灵池内容，大幅降低灵石消耗，大幅降低血脉提纯时间和消耗材料

13.优化初始开局增加佛修传承开局

14.优化初始开局，增加法宝天道台，天道台依然使用功德购买道具，功德获取方式与之前一致，只是不在显示功德获得，该天道台为过渡功能，未来版本可能不再保留

15.优化装备孕养和进阶材料消耗，同时去掉进阶需要炼器师设定

16.屏蔽修士可能突破到炼虚的情况

17.神秘商铺增加其他生活职业相关功法出售

18.炼器装备多余的问题可以商铺自动售卖，目前是支持一年售卖多件装备，只需要将出售装备数量调高即可