《古剑奇谭网络版 海外版》10月5日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年10月5日5:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。

在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次例行维护，更新内容如下：

**☆商城更新

全新【天衣·祈甘霖】上架**

通宝商城上架全新天衣外装【天衣·祈甘霖】，附赠外观动作【昭昭未央】，账号下同体型共享。

通宝商城限时上架同款白发【云间碎雪】，上架时间为2023年10月5日6时~2023年10月19日6时。

>>全新主题节开启

活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、照影·小煤球。

节令卡：

购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像奖励，并获得下一季节令卡折扣券！

获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。

节令卡为账号共享道具，不可重复激活。

活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。

本季节令卡持续时间至2023年11月23日5时59分59秒，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。

充消：

累计充消享好礼！

累计消费600通宝可获：挂饰【桂轮雀枝扇】。

累计消费1200通宝可获：挂饰【执羽礼杖】。

累计消费1800通宝可获：挂饰【珠璃金叶】。

累计消费2400通宝可获：挂饰【午梦清光】。

累计消费2880通宝可获：挂饰【江天一月灯】。

累计消费3660通宝可获：照影【呦呦】。

累计消费4680通宝可获：特效挂饰【白鹿鸣繁枝】。

☆活动更新

龙星店庆活动开启

活动时间：2023年10月5日6时~2023年10月12日6时

>>龙巡四海习巧艺，龙星商会赠天衣

为庆贺龙星商会建立纪念，有神工巧匠搜罗四海珍宝制成精奇赠礼，为答谢其深谊，商会贴合神工匠之技艺改良其服饰，绘成新衣图谱，然而制衣前夕，图谱不慎遭碧油唧损坏，残谱散落四方，龙星商会特邀诸位仙家弟子相助，集齐图谱后，龙星商会将以成衣相赠，共庆喜日。

活动说明：

完成活动指定日常获取【龙星残谱】，积攒到一定数量合成相关拼图，获取对应天衣【神工夺天】与藏品。

>>双龙携手贺盛会，还有神秘大礼相赠

为答谢新老客户，也为商会店庆活动再添一份喜气，龙星商会专门邀请小龙人为节日使者！届时小龙人们将会轮流亲临各地分号，仙家弟子们只要找到它们欢乐互动，就能获得小龙人精心准备的神秘大礼哦！

活动说明：

江都、长安、步云洲的龙星商会会解锁限定节庆装扮，晚上8点后会有小龙人出现，给他任意物品就可以获得小龙人送你的神秘大礼！

☆秘境调整

天录馆、四海天狱的【豪侠】难度将在2023年10月8日中午12时开启。

维护期间给您带来的不便，敬请谅解。

祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年10月5日