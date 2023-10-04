《古剑奇谭网络版 海外版》10月5日更新维护公告

各位仙家弟子：
《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年10月5日5:30进行例行停机维护。
“长携手”大区全服预计10:00开启。
在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。
本次例行维护，更新内容如下：
**☆商城更新
全新【天衣·祈甘霖】上架**
通宝商城上架全新天衣外装【天衣·祈甘霖】，附赠外观动作【昭昭未央】，账号下同体型共享。
通宝商城限时上架同款白发【云间碎雪】，上架时间为2023年10月5日6时~2023年10月19日6时。
>>全新主题节开启
活动开启后，完成相关任务可获取惜时令，满足条件可领取尘晶、照影·小煤球。
节令卡：
购买节令卡解锁高级奖励！激活即可领取头像奖励，并获得下一季节令卡折扣券！
获得节令卡后，满足对应的充消或者惜时令条件，可在界面上领取丰厚奖励，其中账号共享奖励仅可领取一次。
节令卡为账号共享道具，不可重复激活。
活动期间，未购买激活节令卡前积累的充消、惜时令，在激活后也将计算入奖励条件。
本季节令卡持续时间至2023年11月23日5时59分59秒，届时活动期间获得充消、惜时令数额将在下一季活动重新计算，同时需要获得新一季节令卡方可继续参与活动。
充消：
累计充消享好礼！
累计消费600通宝可获：挂饰【桂轮雀枝扇】。
累计消费1200通宝可获：挂饰【执羽礼杖】。
累计消费1800通宝可获：挂饰【珠璃金叶】。
累计消费2400通宝可获：挂饰【午梦清光】。
累计消费2880通宝可获：挂饰【江天一月灯】。
累计消费3660通宝可获：照影【呦呦】。
累计消费4680通宝可获：特效挂饰【白鹿鸣繁枝】。
☆活动更新
龙星店庆活动开启
活动时间：2023年10月5日6时~2023年10月12日6时
>>龙巡四海习巧艺，龙星商会赠天衣
为庆贺龙星商会建立纪念，有神工巧匠搜罗四海珍宝制成精奇赠礼，为答谢其深谊，商会贴合神工匠之技艺改良其服饰，绘成新衣图谱，然而制衣前夕，图谱不慎遭碧油唧损坏，残谱散落四方，龙星商会特邀诸位仙家弟子相助，集齐图谱后，龙星商会将以成衣相赠，共庆喜日。
活动说明：
完成活动指定日常获取【龙星残谱】，积攒到一定数量合成相关拼图，获取对应天衣【神工夺天】与藏品。
>>双龙携手贺盛会，还有神秘大礼相赠
为答谢新老客户，也为商会店庆活动再添一份喜气，龙星商会专门邀请小龙人为节日使者！届时小龙人们将会轮流亲临各地分号，仙家弟子们只要找到它们欢乐互动，就能获得小龙人精心准备的神秘大礼哦！
活动说明：
江都、长安、步云洲的龙星商会会解锁限定节庆装扮，晚上8点后会有小龙人出现，给他任意物品就可以获得小龙人送你的神秘大礼！
☆秘境调整
天录馆、四海天狱的【豪侠】难度将在2023年10月8日中午12时开启。
维护期间给您带来的不便，敬请谅解。
祝大家游戏愉快！
《古剑奇谭网络版 海外版》项目组
2023年10月5日
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