【更新公告】1004更新內容

親愛的少俠：
為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於10月4日(三)13:30-15:30進行伺服器停機與資料更新。
請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。
本次更新內容：
▼新系統：夢迴
※系統啟用前置須推動至主線五章
※完成前置後，於承爻木靈池「進入夢迴池」即可進入場景
▼召喚池：急流勇進－水屬性機率UP
▼優化：傷害標記、炙火、涅土、煉金、恆木等狀態說明
▼修正：江邊道路掃蕩新增一般道具掉寶－竹筒水
※詳細更新內容請參見維護後遊戲內公告
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▼新系統：夢迴
※系統啟用前置須推動至主線五章
※完成前置後，於承爻木靈池「進入夢迴池」即可進入場景
▼召喚池：急流勇進－水屬性機率UP
▼優化：傷害標記、炙火、涅土、煉金、恆木等狀態說明
▼修正：江邊道路掃蕩新增一般道具掉寶－竹筒水
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Changed depots in qatest branch