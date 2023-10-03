【更新公告】1004更新內容

親愛的少俠：

為了帶給您更好的遊戲體驗，《幻想三國誌－天元異事錄》將於10月4日(三)13:30-15:30進行伺服器停機與資料更新。

請玩家於關機前提早下線，避免造成資料異常損失。

本次更新內容：

▼新系統：夢迴

※系統啟用前置須推動至主線五章

※完成前置後，於承爻木靈池「進入夢迴池」即可進入場景

▼召喚池：急流勇進－水屬性機率UP

▼優化：傷害標記、炙火、涅土、煉金、恆木等狀態說明

▼修正：江邊道路掃蕩新增一般道具掉寶－竹筒水

※詳細更新內容請參見維護後遊戲內公告