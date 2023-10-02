2023.10.02 测试分支更新公告

问题修复
1.修复开局太上长老没有异像的问题，并且调整太上长老寿元还剩100年
2.修复生孩子可能会导致弹出框问题
3.修复镇妖堂点击会出现移动的问题
4.修复装备无法启灵的问题
5.修复重开会获得功德的问题
6.修复海兽不会消失的问题
7.修复突破类型丹药可以给弟子一次性使用多个的问题
8.修复食用灵鱼后会导致部分效果被冲突的问题
9.修复家族模式的掠夺收益为0的问题（需要新开档生效，老档有问题）
10.修复电脑紫府修士有2个异像的问题，新开档生效
11.修复上架功能多可能会丢失多选框的问题
12.修复不会出现金丹洞府、金丹遗迹的问题
13.修复剑仙传承悟性错误问题
14.修复自定义模式下选择岛屿类型并未生效的问题
15.修复炼制装备宝珠的材料错误问题
16.修复少量功法描述出现大圆满还会额外法术的问题
优化相关
1.主界面增加清除数据功能，对于一些设定被破坏的道友，可以选择还原到最初设定
2.优化商店刷新相关材料内容
3.优化招募弟子界面体质显示
4.大幅提高灵田种植作物的产量，尤其高阶植物产量增加
5.自定义模式下增加自定义天赋继承次数和继承概率设定，并且提高每个模式下天赋继承次数和概率
6.提升初始天赋点选择弟子的血脉纯度随机区间
7.优化自动赏赐功能，增加悟性筛选区间，优化道具分类的描述
8.大幅优化灵兽纯度的加速修炼效果，并且修改血脉浓度为灵根纯度
9.优化属性描述的弹出框大小
10.优化资源性矿石灵脉等等都修改到地图边缘，留中间空位
11.增加招婿事件，女弟子外出游历有几率触发，资质低于120，气运小于10有几率触发
Changed depots in neibu branch