2023.10.02 测试分支更新公告

问题修复

1.修复开局太上长老没有异像的问题，并且调整太上长老寿元还剩100年

2.修复生孩子可能会导致弹出框问题

3.修复镇妖堂点击会出现移动的问题

4.修复装备无法启灵的问题

5.修复重开会获得功德的问题

6.修复海兽不会消失的问题

7.修复突破类型丹药可以给弟子一次性使用多个的问题

8.修复食用灵鱼后会导致部分效果被冲突的问题

9.修复家族模式的掠夺收益为0的问题（需要新开档生效，老档有问题）

10.修复电脑紫府修士有2个异像的问题，新开档生效

11.修复上架功能多可能会丢失多选框的问题

12.修复不会出现金丹洞府、金丹遗迹的问题

13.修复剑仙传承悟性错误问题

14.修复自定义模式下选择岛屿类型并未生效的问题

15.修复炼制装备宝珠的材料错误问题

16.修复少量功法描述出现大圆满还会额外法术的问题

优化相关

1.主界面增加清除数据功能，对于一些设定被破坏的道友，可以选择还原到最初设定

2.优化商店刷新相关材料内容

3.优化招募弟子界面体质显示

4.大幅提高灵田种植作物的产量，尤其高阶植物产量增加

5.自定义模式下增加自定义天赋继承次数和继承概率设定，并且提高每个模式下天赋继承次数和概率

6.提升初始天赋点选择弟子的血脉纯度随机区间

7.优化自动赏赐功能，增加悟性筛选区间，优化道具分类的描述

8.大幅优化灵兽纯度的加速修炼效果，并且修改血脉浓度为灵根纯度

9.优化属性描述的弹出框大小

10.优化资源性矿石灵脉等等都修改到地图边缘，留中间空位

11.增加招婿事件，女弟子外出游历有几率触发，资质低于120，气运小于10有几率触发