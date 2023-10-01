《后汉稽异录》V0.962、V0.963、V0.964小型更新

【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。

【平衡】下调了「敉宁」难度的难度。

【平衡】「敉宁」难度下我军不会败退的特性将不会被陆逊抵消。

【平衡】下调了「回天」系特性的效果。

【补完】更新了部分序章、第一章BGM。

【补完】更新了「音乐鉴赏」。

【补完】增添了部分可转职的兵种。

高阶弓骑兵新增转职：浮图弩骑。

调整了高阶弓骑兵的转职树。

【补完】补全了部分事典。

【修正】修正了「伤寒杂病论」效果显示异常的错误。