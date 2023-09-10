测试分支更新日志 23-9-10







修复错误：

战斗：

修复战斗中敌我双方同时开启逆五黄辟毒术造成双方无限循环施毒的BUG 修复战斗阶段变化时，无患手效果仍然存在的BUG 修复少林疯魔棍施展期间，兵器攻击可连续消耗攻势但只产生一次攻击的BUG 修复逆练百鬼化骨掌与大智菩提杖法会将当前不可用的蓄式也变化为目标蓄式的BUG 修复菩提心修法将对方功法作为自身功法判定五行属性的BUG 修复自动战斗可在功法施展过程中变招的BUG 修复莫女乱彩莺反击时，可被对方反击导致双方无限循反击的BUG 修复相枢的夺神有部分音效缺失的BUG 修复武当铁拂尘对1级封穴无法生效的BUG 修复蜈蚣索对1级破绽无法生效的BUG 修复战斗准备界面真气Tips显示错误的BUG 修复自动战斗选项对不可操作角色生效的BUG 修复狂龙狮子枪会取消身法蓄力移动状态的BUG 修复同道催发指令被中断后音效仍在循环播放的BUG 修复部分Boss 兵器攻击音效丢失的BUG 修复在使用子弹时间时底部边框可能错位的BUG 修复在战斗中预约某个按钮功能时，按钮功能的Tips无法显示的BUG 修复在战斗中预约某个行为且开启自动战斗时，预约会被自动战斗逻辑取消的BUG 修复战斗距离Tips说明中文本描述错误的BUG 修复战斗界面未能显示人物精纯和内力属性的BUG 修复部分情况下演武四架势不足无法释放斩鳌刀法导致流程卡死的BUG

界面：

22. 修复运功与修习界面在切换功法预设时精通状态未同步的BUG

23. 修复修习功法时消耗时间图标显示错误的BUG

24. 修复鼠标离开即时通知时可能报错的BUG

25. 修复奇书特效刹那生效后持续时间未正确反应在 Tips 上的BUG

26. 修复反复切换所选功法与功法预设可能会显示错误的BUG

27. 修复已学习静禅功时，首次打开修习界面静禅功字诀未正常显示的BUG

28. 修复事件界面展示物品时可能会显示重复物品的BUG

29. 修复代步物品的名称标题没有居中的BUG

30. 修复重修功法时，突破结束但界面没有正常刷新突破成功信息的BUG

31. 修复在修习界面选择重修后，选中的功法会跳转至功法列表的第一个功法，而不是继续选中此前操作的功法的BUG

32. 修复较艺迫使不语时第一个选项文本中“秘闻”错误显示成“见闻”的BUG

奇遇：

33. 修复出神之地奇遇BOSS战斗玩家逃跑后会卡住的BUG

34. 修复在进行完封魔神光奇遇之后，各种对话事件的人物立绘都是剑冢化身的BUG

35. 修复奇遇移动过程中打开系统选项返回标题时可能会报错的BUG

36. 修复奇遇动画与事件节奏可能不一致的BUG

37. 修复奇遇生成地块过程中可能产生画面异常抖动的BUG

38. 修复春日集市奇遇中出售超精纯物品后再购回时恩义不会扣除的BUG

39. 修复奇遇的进行线条可能显示错乱的BUG

产业：

40. 修复产业元鸡舍自定义鸡的名字过长可能挡住好感的BUG

41. 修复产业界面展开播放动画时遮罩偏移的BUG

其它：

42. 修复在少林门派地格内移动会重复触发门派拜访事件的BUG

43. 修复武林盟会当举办门派是获胜门派时文案错误的BUG

44. 修复秦州女性角色比武招亲人物显示可能错误的BUG

45. 修复16精纯后无法在商店偿还此前欠下的恩义的BUG

46. 修复未实装的主线剧情道具帝昭语茯花被玩家错误寻宝获得的 BUG

47. 修复击败外道敌人获得的淬毒物品是已鉴定状态的BUG

48. 修复和唯我立场的NPC进行促织决斗，时间消耗不正确的BUG

49. 修复匠人技能设置装备词条界面的词条排版可能错乱的BUG

50. 修复执迷化魔角色可能在长途旅行事件中加入成为太吾同道的BUG

51. 修复并兼容因MOD修改的春宵数据出现异常导致奇遇青庐交拜结尾事件中春宵怀孕出现报错的BUG

52. 修复奇书堕魔角色可能同时相枢入魔，导致该角色行为异常，以入魔人身份被解救后会以奇书堕魔的状态加入同道的BUG（旧档中已存在的情况会在读档时移除奇书堕魔角色的入魔状态）

优化调整：

一、 战斗：

在此次更新中，我们结合玩家们的反馈和建议，对战斗系统进行了诸多细节调整，希望通过不断完善各个战斗机制间的关联，给大家带来更为细腻有趣的战斗体验

内息紊乱机制调整：

内息紊乱对于表达武侠中“气息”的概念十分重要，我们将陆续完善内息紊乱对人物、对战斗的各种细节的影响

1.1. 人物特性对内息紊乱的影响，不再是每次过月增减人物的内息紊乱，而是改变人物内息紊乱的增减比例 1.1.1. 如：原本会导致人物每次过月增加大量内息紊乱的“三焦逆乱”特性，在调整后，会变为内息紊乱增加时，额外增加90%的紊乱值 1.1.2. 而原本的“八脉天通”，在调整后，会变为内息紊乱减少时，额外减少30%的紊乱值

1.2. 人物特性对内息紊乱增减的影响会叠加生效

1.3. 战斗中的功法反噬除了会造成伤害，也会根据功法品级产生一定量的内息紊乱

1.4. 人物特性的内息紊乱在Tips上均调整为以百分比显示，并以不同颜色区分其对内息紊乱的增减影响

1.5. 不同时节对内息紊乱增减的影响也做了相应的显示调整

兵器护具机制调整：

兵器和护具在影响护体、身法以及本身相互对抗时，有部分规则不够统一和清晰，我们对此进行了一些梳理

2.1. 兵器的破甲大于护具的坚韧时，护具的减伤不会因此完全失去，而是像其它受到的影响一样，根据破甲超过坚韧的多寡，决定护具失去多少减伤效果

2.2. 护具的破刃大于兵器的坚韧时，兵器的各项效果也会被消减

2.3. 在战斗中运起护体时，护体所提供的化解值，不会被护具增幅

2.4. 在战斗中运起身法时，身法所提供的命中值，不会被武器增幅

变招机制的调整：

变招作为重要的获取指定式、攻击敌人指定部位的战斗策略，我们一直在优化它的作用，并计划在之后的更新中，不断改进它的使用方法，让变招效果能够更有效，操作能够更便捷

3.1. 变招需要消耗的变招次数由固定的1次，调整为根据变招者的兵器需要消耗的攻势来消耗，越重的兵器打出变招需要的消耗的变招次数越多，但效果也越强

3.2. 变招的同时也会产生对敌人招架值的损害，根据变招者的兵器需要消耗的攻势计算倍率：1.5倍、3倍、4.5倍

3.3. 变招时提高的命中，根据变招者的武器需要消耗的攻势计算不同的倍率：1.5倍,3倍,4.5倍

3.4. 在变招的界面中，增加了对变招效果的Tips描述，包括变招需要消耗的变招次数、变招提高的命中、变招对招架值的损害

反震机制的调整：

让人欢喜又让人愁的反震一直是玩家们反馈较多的问题之一，有些玩家觉得反震太过强力无脑，也有些玩家觉得如果人物的防御高了，反震效果反而会不好，玩起来不够“攻防兼备”，结合各种反馈建议，我们调整了反馈机制

4.1. 从原本：“以受到的伤害为基础，按比例反弹伤害给敌人”，调整为发动一次根据敌我双方各项实力进行的一次“反震攻击”

4.2. 反震攻击在计算时，有以下基础依据： 4.2.1. 以敌人的攻击力做为反震攻击的攻击力，使得高防御的人物不用舍弃防御来追求反震效果，达到“攻防兼备”的效果 4.2.2. 以防御者的护体功法的反震威力做为反震攻击的威力



点穴效果的调整：

5.1. 胸背封穴会使人物提气的速度降低至少20%、至多60%…

5.2. 腰腹封穴会使人物架势的速度降低至少20%、至多60%…

战斗玩法细节优化：

6.1. 敌人在战败标记未过半或总数低于对方时，会停止逃跑的行为

6.2. 接招战开始时，双方的提气、架势调整为100%

6.3. 提高了命中要害时的伤害增幅上限

6.4. 降低了相枢爪牙“众相生”对中庸立场的提气、架势恢复的削减效果

其他战斗表现优化：

7.1. 气势、脚力、蛊引、真气、蓄式不足导致功法不可使用时，会显示使用所需的值

7.2. 手部点穴后，除了兵器攻击的准备时间会延长外，进行兵器攻击时，人物的动作也会变得迟钝，以使其更符合手部被点穴时的表现

7.3. 功法描述中发挥威力改为仅计算功法需求与角色属性的威力值

7.4. 在与奇书堕魔的战斗中，调整为使用与奇书心魔战斗的背景与音乐

7.5. 系统设置中可以调整战斗中功法、武器Tips的默认详、略显示状态

7.6. 调整了招架值的显示样式与相应的招架特效显示

7.7. 调整了战斗中造成重创时的动画特效和表现风格

7.8. 为所有毒素名添加了对应的文本颜色，使得识别它们更为容易

7.9. 无伤特效出现的时机由未造成新增标记调整为造成的伤害不大于零

7.10. 调整了战斗结算时的音效

7.11. 调整了战斗性质显示的位置，与战斗成数显示互不遮挡

二、 产业：

我们一直非常关注种田玩家的游戏体验，不过，我们在这方面收到的反馈也两极分化严重，有些玩家希望产业更加简易，也有数量众多的玩家希望产业玩法能够更加细腻和有挑战，在平衡了众多诉求后，我们在此次更新中，调整了一小部分产业相关的内容，也希望大家能够给予我们更多相关反馈，让我们把产业系统做的更加合理、有趣

通过遗惠获得新的产业资源地格后，不再随机生成到产业地图中，而是由玩家在产业的建造功能中，主动选择将遗惠赋予的资源地格建造到需要的位置 当铺收得的物品的存留时间，会随着当铺等级而提升，令高级的当铺能够留存更多物品 仓库、公库中的银针现在也能用于产业中的验毒操作了，简化玩家的操作 制造相关调整：

4.1. 制造时，从会“因为选中材料耗尽自动卸除所选工具”，改为“直到工具耐久耗尽，才会自动卸除所选工具”

4.2. 在制造毒药和药品这类立刻便能获取且没有材料分配效果的物品时，只要持有的资源充足，使用的资源份数会自动填充至可制造的状态

4.3. 连续制造不会再重置物品的选择状态了

4.4. 在制造药品时，如果未选择正奇配方，所需资源份数会取正奇配方的平均值

4.5. 提高了制造、精制、修理、拆解、淬毒、淬毒时所需要的技艺造诣

4.6. 降低了每个引子在制造其第二、第三产物时所需要的技艺造诣，由原来的“第二产物需要1.5倍造诣、第三产物需要2倍造诣”，调整为“第二产物需要1.25倍造诣，第三产物需要1.5倍造诣”

4.7. 降低了在制造装备时，装备可能产生特殊效果的几率

经营相关调整：

5.1. 提高了大部分产业经营类建筑的工作时间

5.2. 降低了赌坊、青楼在收获时，获得多倍收益的几率

三、 界面：

界面表现优化：

1.1. 减少了大部分志向动画的播放时长

1.2. 缩短了战斗胜利、战斗失败、奇遇结算时的动画时长，并修改了音效表现

1.3. 修改了战斗特殊规则提示的美术表现，如本场战斗无法逃跑等

1.4. 研读界面添加了灵光一闪和实战研读的说明

1.5. 缩短了即时通知的出现时长和持续时长

1.6. 将大夫事件互动界面的伤病显示更新为最新的样式

1.7. 在事件选项中，选项冷却类提示在满足条件时不再显示

1.8. 过月Tips中，新增了相关人物的头像显示，完善信息的易读性

1.9. 对背包中的同名物品按带毒与否进行了排序顺序调整

1.10. 书籍研读界面介绍书籍内容的文本调整了字体大小

1.11. 系统设置界面从原先的一页式改为了分页式显示，增加设置的易用性

1.12. 在大地图的地区Tips上，会显示此处活动的紫竹化身的名字

1.13. 去除技艺造诣界面各品阶书籍的书页的不同颜色显示

界面操作优化：

2.1. 按下功能键（Ctrl、Shift、Alt）时，将无法触发一般快捷键，以解决自设键位重复响应的问题

2.2. 捕捉到蛐蛐的界面从原先的“按任意键跳过”改为“按左键或空格键跳过”

2.3. 全局自定义快捷键中的“关闭”（鼠标右键）改为可自定义

2.4. 更换功法时，若占格数增加，则会在可用格充足时自动向后移动而非移除其后的功法，减少重复操作

2.5. 元鸡舍右下角关闭键改为统一的返回键

四、 其它：

将所有书籍的重量从0.2调整为0.1，减少过多的书籍带来的负重负担 云游僧拜访寺庙任务增加更详细的描述：寺庙大都在主城地区，少部分散落于其它地区 地图上那些满足驱灭条件的外道，除非玩家手动去点，不然不会再触发遇敌事件 当太吾村同道以外的人口超过可居住的上限时, 超出越多，除太吾外的村民的生育欲望也会越低越多 降低了奇书宝典增加的各类属性加成 提高非门派人物的技艺学习上限，使得非门派人物能够习得更高品级的技艺 为游戏内所有请教途径获得的功法增加50%的初始修习度 调整了精挑细选的材料产出公式，降低了高品材料的获取概率 实战研读功法书和技艺书，从原先的每月同时只能触发一次，修改为每月技艺和武学各可以触发一次 调整环境音音量的控制方案，将原本与音乐音量绑定的环境音音量控制，改为与音效音量绑定

新增内容：

一、 武当派地区短剧情《龟蛇蟠扶》：

武当者，非真武不足当之也。天道者，阴阳也。

武当功法承天之道，阴阳相合，正逆兼有，自来名满天下。

然不知何故，近日武当山中却突然出现了一名自称武当祖师的道长，竟四处对习练武当逆练功法之人施以教诲，这却是何故？

阴阳有道，正逆有别，逆练之法皆为邪功？

神木通天，以达神仙洞府，寻觅仙家灵宝？

这道长所言究竟是真是假，是虚是实……

也罢，也罢，真假不辨不知真假，虚实不辨不分虚实，

且就由太吾去登一登这通天神木，探一探那天地之道！

二、 狮相门地区短剧情《文武双全》：

广东近日传言漫天：

瞎猫弟子大字不识，江心捉贼陈酒酿醋。

怎堪比前朝李将军，智勇双全文武兼修。

狮相门弟子收于草莽，起于乡野，四书五经嗤之以鼻，诗词歌赋置之度外，

怎料得一日竟也会念起之乎者也，背起床前明月光来？

此中究竟，或许还需由太吾入局一探……

这文武双全，究竟是幻梦一场，百无一用，还是？

这忠肝义胆，究竟是浮名虚誉，执念不休，还是？

待太吾看罢这一纸诗稿情，见得那沙场浴血军，心中或许便有答案……

三、 战斗：

在此次更新中，我们着重于调整现在战斗系统中较为孤立或不够完善的若干细节内容，基于玩家们的反馈和建议，调整了包括招架、真气等在内的战斗机制，而与狮相门短剧情所开放的特殊互动相关联的助战同伴的战斗指令也做出了一些调整

招架系统：

1.1. 简化招架数值，招架不再能够抵御心神伤害，只能抵御外伤、内伤

1.2. 大部分护体功法的持续时间内，可以恢复人物损失的招架值 1.2.1. 护体功法恢复招架值的多寡，与护体功法本身的类型和品级有比较大的关联 1.2.2. 如：具有反震效果的护体功法，恢复的招架值较少 1.2.3. 如：主要提供防御属性的护体功法，则恢复的较多

1.3. 实装“破敌强击” 1.3.1. 当攻击者打破敌人的招架时，会立即对敌人发动一次“破敌强击” 1.3.2. 破敌强击是立即发生无需准备的 1.3.3. 破敌强击会必然触发5次追击，且能够100%命中敌人的要害 1.3.4. 破敌强击根据攻击者使用的兵器所需要消耗的攻势提高攻击者的命中，提升倍率分别为：1.5倍、3倍、4.5倍 1.3.5. 破敌强击的第1下攻击会对敌人造成破绽

1.4. 取消了打破人物的招架时，直接给人物增加破绽、点穴的效果

1.5. 为配合招架值恢复、“破敌强击”等效果的实装，招架恢复的冷却时间增加

1.6. 在敌人陷入危险状态时，如果招架值低于此前6次招架损失的平均值，敌人的AI有可能以坚毅赋性为依据施展恢复招架最多的护体

破绽调整：

2.1. 参数机制： 2.1.1. 有破绽的身体部位受到的所有伤害从“提高45%”，改为“提高60%” 2.1.2. 打破招架、以及摧破功法不再能够直接地打出破绽 2.1.3. 能够打出破绽的方法：破敌强击、功法效果、变招攻击

2.2. 相关功法： 2.2.1. 正大开门八式 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「崩」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.2. 正十八点齐眉棍: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「撩」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.3. 正狮相劈挂刀: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「劈」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.4. 正跛打八十式: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「拿」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.5. 逆跛打八十式: 此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有1个「拿」式，运用者就有较高的几率获得1次变招机会 2.2.6. 正飞沙走石: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「掷」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.7. 逆飞沙走石: 此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有1个「掷」式，运用者就对敌人被攻击的部位额外造成相当于此功法所造成的直接伤害的10%的重创伤害 2.2.8. 正鬼婆婆剑: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「刺」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.9. 逆鬼婆婆剑: 此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有2个「刺」式，敌人身上的1个随机破绽就额外增加1级 2.2.10. 正界青十诀: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「弹」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.11. 逆界青十诀: 此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有2个「弹」式，敌人身上的1个随机破绽就额外增加1级 2.2.12. 正一指一品红: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「点」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.13. 逆一指一品红: 此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有2个「点」式，敌人身上的1个随机破绽就额外增加1级 2.2.14. 正御针术: 此功法发挥十成威力时，运用者每拥有3个「御」式，运用者就使敌人被攻击的部位出现1个破绽 2.2.15. 逆御针术: 此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有1个「御」式，运用者就有较高的几率获得1次变招机会



摧破调整：

3.1. 摧破功法用以判定命中的攻击阶段，不再造成破绽，而是直接造成伤害

3.2. 判定命中的攻击阶段造成的伤害，为对应命中成数威力的50% 3.2.1. 如：打出十成的功法能造成100伤害，在力道命中判定阶段，如果力道的占比是50%，那么会造成25伤害 3.2.2. 判定命中的攻击阶段产生的功法施毒、武器防具施毒、反震伤害的系数，同样为对应命中成数威力的50% 3.3. 因摧破伤害机制的调整，摧破的基础伤害略有降低，大约降低20%



真气效果：

4.1. 当人物在战斗中的真气发生增涨或损耗时，会产生不同的效果： 4.1.1. 真气溃散：真气<40%初始值时，人物获得此效果：对应运功类型功法的反噬伤害加倍，反噬几率加倍 4.1.2. 真气外泄：真气<80%初始值时，人物获得此效果：对应运功类型功法的威力降低20%（B类）摧破对应摧破，轻灵对应身法，护体对应护体，奇窍对应绝技 4.1.3. 真气充盈：真气>120%初始值时，人物获得此效果：对应运功类型功法的威力提高20%（B类）摧破对应摧破，轻灵对应身法，护体对应护体，奇窍对应绝技 4.1.4. 真气暴涨：真气>240%初始值时，人物获得此效果：对应运功类型功法的反噬伤害加倍，反噬几率减半

4.2. 为各种状态下的真气增加了相应的动画与图标

4.3. 为各种状态下的真气增加了Tips信息说明

中断护体：

5.1. 可在战斗中，通过点击护体功法正在生效的图标，中断该护体功法的效果

5.2. 系统选项新增 “中断护体” 选项，开启后可在预约使用其他功法时自动取消生效中的，会阻碍施展当前功法的的护体功法

5.3. 当敌人中断护体对敌人更有利时，敌人的AI有可能以冷静赋性取消正在生效的护体功法

助战指令：

在此次更新中，由于狮相门地区短剧情提供的特殊互动，我们实装了各种助战同伴战斗指令的升级，并调整了部分同伴战斗指令的细节，因此，对相关的阵法也做了一些同步的调整

6.1. 普通指令： 6.1.1. 能够使用「出战」指令在短时间内提高攻击、防御、命中、化解代替主战者进行战斗 6.1.2. 能够使用「催发」指令增加主战者功法的施展进度 6.1.3. 能够使用「迅进」指令拉近主战者与敌人之间的距离 6.1.4. 能够使用「拉回」指令拉开主战者与敌人之间的距离 6.1.5. 能够使用「攻击」指令攻击敌人 6.1.6. 能够使用「防御」指令施展威力增加的护体功法为主战者抵挡敌人的攻击 6.1.7. 能够使用「疗伤」指令为主战者疗伤 6.1.8. 能够使用「驱毒」指令为主战者驱毒 6.1.9. 能够使用「还护」指令为主战者消除破绽 6.1.10. 能够使用「解穴」指令为主战者解开封穴 6.1.11. 能够使用「掠阵」指令在短时间内增加主战者的力道、精妙、迅疾 6.1.12. 能够使用「警示」指令在短时间内增加主战者的卸力、拆招、闪避 6.1.13. 能够使用「真气」指令将自身的真气传输给主战者 6.1.14. 能够使用「牵制」指令在短时间内阻止敌方同道使用助战指令 6.1.15. 能够使用「摧破」指令施展威力增加的摧破功法攻击敌人

6.2. 增强指令： 6.2.1. 能够使用「出战」指令在短时间内提高攻击、防御、命中、化解代替主战者进行战斗。在狮子战鼓的鼓舞下，出战者的攻击、防御、命中、化解额外提高 6.2.2. 能够使用「催发」指令增加主战者功法的施展进度。在狮子战鼓的鼓舞下，「催发」指令为主战者增加的功法施展进度额外增加 6.2.3. 能够使用「迅进」指令拉近主战者与敌人之间的距离。在狮子战鼓的鼓舞下，「迅进」指令的使用间隔更长，但每使用2次才会进入使用间隔 6.2.4. 能够使用「拉回」指令拉开主战者与敌人之间的距离。在狮子战鼓的鼓舞下，「拉回」指令的使用间隔更长，但每使用2次才会进入使用间隔 6.2.5. 能够使用「攻击」指令攻击敌人。在狮子战鼓的鼓舞下，「攻击」指令可能使敌人出现破绽 6.2.6. 能够使用「防御」指令施展护体功法为主战者抵挡敌人的攻击。在狮子战鼓的鼓舞下，护体功法的威力额外增加 6.2.7. 能够使用「疗伤」指令为主战者疗伤。在狮子战鼓的鼓舞下，「疗伤」指令可极快地完成 6.2.8. 能够使用「驱毒」指令为主战者驱毒。在狮子战鼓的鼓舞下，「驱毒」指令可极快地完成 6.2.9. 能够使用「还护」指令为主战者消除破绽。在狮子战鼓的鼓舞下，「还护」指令的使用间隔更长，但可为主战者消除更多的破绽 6.2.10. 能够使用「解穴」指令为主战者解开封穴。在狮子战鼓的鼓舞下，「解穴」指令的使用间隔更长，但可为主战者解开更多的封穴 6.2.11. 能够使用「掠阵」指令在短时间内增加主战者的力道、精妙、迅疾。在狮子战鼓的鼓舞下，「掠阵」指令的持续时间更短，但效果更强 6.2.12. 能够使用「警示」指令在短时间内增加主战者的卸力、拆招、闪避。在狮子战鼓的鼓舞下，「警示」指令的持续时间更短，但效果更强 6.2.13. 能够使用「真气」指令将自身的真气传输给主战者。在狮子战鼓的鼓舞下，「真气」指令的使用间隔更长，但效果更强 6.2.14. 能够使用「牵制」指令在短时间内阻止敌方同道使用助战指令。在狮子战鼓的鼓舞下，「牵制」指令的持续时间大幅提高 6.2.15. 能够使用「摧破」指令施展威力增加的摧破功法攻击敌人。在狮子战鼓的鼓舞下，功法威力额外增加

6.3. 相关阵法： 6.3.1. 逆小罗汉棍阵：运用者助战的同伴在使用「防御」指令时，其护体功法的威力大幅提高 6.3.2. 正龙闯阵：运用者助战的同伴能够更频繁地使用「摧破」指令施展摧破功法攻击敌人 6.3.3. 逆龙闯阵：运用者助战的同伴在使用「摧破」指令时，其摧破功法的威力大幅提高 6.3.4. 正神机阵：运用者助战的同伴能够更频繁地使用「警示」、「掠阵」指令在短时间内增加运用者的化解、命中 6.3.5. 逆神机阵：运用者助战的同伴在使用「警示」、「掠阵」指令时，能够更多的增加运用者的化解、命中 6.3.6. 正六丁六甲阵: 运用者助战的同伴能够更频繁地使用「出战」指令在短时间内代替运用者进行战斗；能够更频繁地使用「牵制」指令在短时间内禁止敌方同伴使用助战指令 6.3.7. 逆六丁六甲阵: 运用者助战的同伴在使用「出战」指令时，其代替运用者出战的时间大幅增加；在使用「牵制」指令时，其禁止敌方同伴使用助战指令的时间大幅增加



功法迭代：

在本次的更新中，随着武当、狮相的地区短剧情更新，我们将针对武当派、狮相门的功法，进行迭代，更新日志篇幅有限，故而暂不对迭代前的效果做过多展示，以下仅展示迭代后的功法效果：

7.1. 武当派功法： 7.1.1. 内功： 7.1.1.1. 正罗天真诀十二桩：将运用者的「紫霞」内力转化为「纯阳」内力，转化的比例越多，运用者的「纯阳」类功法的威力就增加越多；如果运用者原本没有「紫霞」内力，运用者不会被「紫霞」、「纯阳」类功法命中要害 7.1.1.2. 逆罗天真诀十二桩：将运用者的「玄阴」内力转化为「纯阳」内力，转化的比例越多，运用者的「纯阳」类功法的威力就增加越多；如果运用者原本没有「玄阴」内力，运用者不会被「玄阴」、「纯阳」类功法命中要害 7.1.1.3. 正一字混元桩：运用者仅消耗提气时，会恢复等比例的架势 7.1.1.4. 逆一字混元桩：运用者仅消耗架势时，会恢复等比例的提气 7.1.1.5. 正纯阳无极功：运用者的内力属性为「纯阳」时，运用者所有的功法更难被「封禁」、「打断」；运用者受到「纯阳」、「金刚」、「紫霞」类功法的攻击时，重创伤害降低80% 7.1.1.6. 逆纯阳无极功：运用者的内力属性为「纯阳」时，即使施展功法所需的身体部位已残毁，仍能继续施展，但功法威力减少；运用者受到「纯阳」、「金刚」、「紫霞」类功法的攻击时，能够进行招架，且如果运用者的招架未被敌人的摧破功法打破，敌人会受到此功法的反噬伤害 7.1.1.7. 正阴阳周天法：每当运用者施展的「摧破」功法发挥十成威力，减少运用者的内息紊乱；如果敌人的内息紊乱高于运用者，根据此功法的内功比例，增加敌人所有功法的内功比例 7.1.1.8. 逆阴阳周天法：每当运用者施展的「摧破」功法发挥十成威力，增加敌人的内息紊乱；如果敌人的内息紊乱高于运用者，根据此功法的外功比例，增加敌人所有功法的外功比例 7.1.2. 绝技： 7.1.2.1. 正三华聚顶：运用者的真气均不低于初始值时，此功法的威力持续累积增加，最多增加至此功法原本威力的2倍，否则此功法的威力会减半并停止增加；当此功法的威力不低于100%时，运用者施展的所有功法的威力都会根据此功法的部分威力增加 7.1.2.2. 逆三华聚顶：运用者的真气均不低于初始值时，此功法的威力持续累积增加，最多增加至此功法原本威力的2倍，否则此功法的威力会减半并停止增加；当此功法的威力不低于100%时，敌人施展的所有功法的威力都会根据此功法的部分威力减少 7.1.3. 护体： 7.1.3.1. 正无极劲：以此功法进行防御时：只要运用者未被命中要害，即使未能化解敌人的兵器攻击，也能进行反击；每当运用者成功化解敌人的兵器攻击而对敌人进行反击，运用者消除敌人所有的架势，敌人的架势被消除的越多，运用者的反击伤害就提高越多 7.1.3.2. 逆无极劲：以此功法进行防御时：只要运用者未被命中要害，即使未能化解敌人的兵器攻击，也能进行反击；每当运用者成功化解敌人的兵器攻击而对敌人进行反击，运用者消除敌人所有的提气，敌人的提气被消除的越多，运用者的反击伤害就提高越多 7.1.4. 身法： 7.1.4.1. 正天罡北斗步：真气的增加比例：10% 7.1.4.2. 逆天罡北斗步：真气的增加比例：10% 7.1.4.3. 正凌云飞渡：以此身法前进时，运用者需积蓄力量一次性移动3距离，随后运用者获得5点随机类型的真气，如果获得真气后，该类真气低于初始值，额外再获得15点该类型的真气 7.1.4.4. 逆凌云飞渡：以此身法后退时，运用者需积蓄力量一次性移动3距离，随后运用者获得5点随机类型的真气，如果获得真气后，该类真气低于初始值，额外再获得15点该类型的真气 7.1.5. 拳掌： 7.1.5.1. 正武当绵掌：以此功法击中敌人时，无视敌人的护具；此功法至少发挥一成威力后，运用者获得3层此效果：当敌人受到运用者的功法攻击时，消耗运用者10点根骨，提高运用者的破体、破气 7.1.5.2. 逆武当绵掌：以此功法击中敌人时，无视敌人的护具；此功法至少发挥一成威力后，运用者获得3层此效果：当运用者受到敌人的功法攻击时，消耗运用者10点根骨，提高运用者的御体、御气 7.1.5.3. 正太乙逍遥掌：参数：真气增加3 7.1.5.4. 逆太乙逍遥掌：参数：真气增加3 7.1.5.5. 正玄功神拳：此功法发挥十成威力时，使敌人的3个「金刚」功法、2个「紫霞」功法、1个「纯阳」功法被短时间「封禁」 7.1.5.6. 逆玄功神拳：此功法发挥十成威力时，使敌人的3个「金刚」功法、2个「紫霞」功法、1个「纯阳」功法的威力减少，持续直到战斗结束 7.1.5.7. 正紫阳正气拳：参数：减少内息紊乱80 7.1.5.8. 逆紫阳正气拳：参数：增加内息紊乱80 7.1.6. 剑法： 7.1.6.1. 逆武当丹剑：参数：威力减少 -3*功法发挥成数 7.1.6.2. 正武当逍遥剑：施展此功法的过程中，运用者可以无视脚力也不消耗脚力的前进最多2距离 7.1.6.3. 逆武当逍遥剑： 展此功法的过程中，运用者可以无视脚力也不消耗脚力的后退最多2距离 7.1.6.4. 正白虹剑法：此功法至少发挥一成威力后，运用者获得3层此效果：每当敌人累积后退1距离，运用者立即前进1距离，此效果层数耗尽时，如果敌人在运用者的攻击范围内，运用者从施展进度75%开始立即无消耗施展此功法攻击敌人，以此效果施展的此功法不会获得摧破效果层数 7.1.6.5. 逆白虹剑法：此功法至少发挥一成威力后，运用者获得3层此效果：每当敌人累积前进1距离，运用者立即后退1距离，此效果层数耗尽时，如果敌人在运用者的攻击范围内，运用者从施展进度75%开始立即无消耗施展此功法攻击敌人，以此效果施展的此功法不会获得摧破效果层数 7.1.6.6. 正真武游龙剑：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者在非施展功法的过程中累积前进1距离，此效果增加1层，最多增加4层；运用者可以在施展任何「摧破」功法的过程中后退相当于此效果层数的距离，且身法、脚力消耗减半，运用者每累积后退2距离，此效果减少1层 7.1.6.7. 逆真武游龙剑：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者在非施展功法的过程中累积后退1距离，此效果增加1层，最多增加4层；运用者可以在施展任何「摧破」功法的过程中前进相当于此效果层数的距离，且身法、脚力消耗减半，运用者每累积前进2距离，此效果减少1层 7.1.6.8. 正先天少阳剑气：如果运用者的真实年龄不高于40，此功法的威力不会因为任何原因而降低；开始施展此功法时，运用者的真实年龄越小，此功法的威力就增加越多 7.1.6.9. 逆先天少阳剑气：如果运用者的真实年龄不低于40，此功法的威力不会因为任何原因而降低；开始施展此功法时，运用者的真实年龄越大，此功法的威力就增加越多 7.1.7. 拂尘： 7.1.7.1. 正拂尘功：参数：内息紊乱-4*功法发挥成数 7.1.7.2. 逆拂尘功：参数：内息紊乱+4*功法发挥成数 7.1.7.3. 正无量扫尘功：参数：威力+60,40,20,0,0，伤害+40,20,0,0,0 7.1.7.4. 逆无量扫尘功：参数：威力+0,20,40,60,80，伤害+0,0,20,40,60 7.1.7.5. 正玄空神拂：此功法发挥十成威力时：完全消除运用者的3个在本场战斗中受到的功法威力持续减弱的效果，并根据消除的威力减弱的总和，减少运用者的内息紊乱、增加此功法的威力，持续直到战斗结束 7.1.7.6. 逆玄空神拂：此功法发挥十成威力时：完全消除敌人的3个在本场战斗中受到的功法威力持续增强的效果，并根据消除的威力增强的总和，增加敌人的内息紊乱、增加此功法的威力，持续直到战斗结束

7.2. 狮相门功法： 7.2.1. 内功： 7.2.1.1. 正光明狮子劲：大幅增加运用者的「膂力」上限，「膂力」所增加的卸力会根据运用者的精纯大幅提高 7.2.1.2. 逆光明狮子劲：大幅增加运用者的「膂力」上限，「膂力」所增加的力道会根据运用者的精纯大幅提高 7.2.2. 绝技： 7.2.2.1. 正兵闻拙速：参数：脚力恢复30% 7.2.2.2. 逆兵闻拙速：参数：脚力损耗30% 7.2.3. 护体： 7.2.3.1. 正损刚益柔：以此功法进行防御时，如果敌人的攻击同时包含直接外伤和直接内伤，且内功比例高于外功比例，运用者受到的直接内伤降低40%，受到的直接外伤提高20% 7.2.3.2. 逆损刚益柔：以此功法进行防御时，如果敌人的攻击同时包含直接内伤和直接外伤，且外功比例高于内功比例，运用者受到的直接外伤降低40%，受到的直接内伤提高20% 7.2.3.3. 正霸王解甲功：参数：真气变化5*标记数量 7.2.3.4. 逆霸王解甲功：参数：真气变化5*标记数量 7.2.4. 身法： 7.2.4.1. 正铁桥功：此身法持续期间，运用者与敌人的距离不小于5时，敌我距离越远，敌人击中运用者的几率就越低 7.2.4.2. 逆铁桥功：此身法持续期间，运用者与敌人的距离不大于7时，敌我距离越近，敌人击中运用者的几率就越低 7.2.4.3. 正横江锁：此身法持续期间，敌人每累积前进1距离时，运用者立即无消耗地对敌人进行1次无法招架的兵器攻击 7.2.4.4. 逆横江锁：此身法持续期间，敌人每累积后退1距离时，运用者立即无消耗地对敌人进行1次无法招架的兵器攻击 7.2.5. 拳掌： 7.2.5.1. 逆大开门八式：此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有1个「崩」式，运用者就对敌人被攻击的部位额外造成相当于此功法所造成的直接伤害的10%的重创伤害 7.2.5.2. 逆狮相金砂掌：此功法对敌人手臂造成的直接伤害提高45%；此功法发挥至少一成威力时，将敌人所有破绽的持续时间变化为最大 7.2.5.3. 正推山掌：此功法至少发挥一成威力后，运用者获得10层此效果：此效果剩余的层数越少，运用者攻击敌人时，运用者的力道就提高越多 7.2.5.4. 逆推山掌：此功法至少发挥一成威力后，运用者获得10层此效果：此效果剩余的层数越少，敌人攻击运用者时，敌人的力道降低越多 7.2.5.5. 正大力开碑掌：以此功法攻击敌人时：运用者的破甲大幅增加；如果运用者的破甲高于敌人的坚韧，且敌人被攻击部位的护具的耐久不低于75%，运用者的破体、破气大幅提高 7.2.5.6. 逆大力开碑掌：以此功法攻击敌人时：运用者的破甲大幅增加；如果运用者的破甲高于敌人的坚韧，且敌人被攻击部位的护具的耐久不高于75%，运用者的破体、破气大幅提高 7.2.5.7. 正云狂式：获得4层效果 7.2.5.8. 逆云狂式：获得4层效果 7.2.5.9. 正大神威掌：以此功法攻击敌人时，如果敌人正运起「护体」功法：此功法的威力额外增加敌人「护体」功法的一半威力；此功法至少发挥一成威力时，消除并极长时间封禁敌人运起的「护体」功法 7.2.5.10. 逆大神威掌：以此功法攻击敌人时，如果敌人正运起「轻灵」功法：此功法的威力额外增加敌人「轻灵」功法的一半威力；此功法至少发挥一成威力时，消除并极长时间封禁敌人运起的「轻灵」功法 7.2.6. 刀法： 7.2.6.1. 逆狮相劈挂刀：此功法发挥十成威力时，运用者的兵器每有1个「劈」式，运用者就对敌人被攻击的部位额外造成相当于此功法所造成的直接伤害的10%的重创伤害 7.2.6.2. 逆斩鳌刀法：此功法对敌人腿脚造成的直接伤害提高45%；此功法发挥十成威力时，损耗敌人所有的身法、脚力 7.2.6.3. 正鬼八式蟠龙刀：此功法至少发挥一成威力后，如果运用者至少拥有2个「劈」式，运用者就会仅消耗2个「劈」式，从施展进度50%开始立即再次施展此功法攻击敌人，以此方式施展此功法时，此功法的威力大幅累积增加，持续直到运用者无法再连续施展出此功法，且此功法会由正练转变为逆练 7.2.6.4. 逆鬼八式蟠龙刀：开始施展此功法时，将运用者所有可用的式变化为「劈」式，变化的「劈」式越多，此功法的威力就增加越多；此功法施展结束后，会由逆练转变为正练 7.2.6.5. 正狮相地趟刀：参数：脚力恢复30% 7.2.6.6. 逆狮相地趟刀：参数：脚力恢复30% 7.2.6.7. 正霸王刀：获得8层效果 7.2.6.8. 逆霸王刀：获得8层效果 7.2.6.9. 正狂刀：此功法必然命中敌人的要害；每当运用者以直接伤害对敌人造成伤势标记或重创标记，此功法的威力就会根据运用者造成的标记数量累积增加，但运用者命中敌人的几率会累积下降，最多下降90%，持续直到战斗结束，此功法累积增加的威力无法被任何效果转移或消除 7.2.6.10. 逆狂刀：此功法必然命中敌人的要害；每当敌人以直接伤害对运用者造成伤势标记或重创标记，此功法的威力就会根据敌人造成的标记数量累积增加，但运用者命中敌人的几率会累积下降，最多下降90%，持续直到战斗结束，此功法累积增加的威力无法被任何效果转移或消除 7.2.7. 长兵： 7.2.7.1. 正恶煞枪法：此功法至少发挥一成威力后，运用者获得6层此效果：运用者因直接外伤受到外伤或重创标记时，运用者恢复所有的攻击机会 7.2.7.2. 逆恶煞枪法：此功法至少发挥一成威力后，运用者获得6层此效果：运用者因直接内伤受到内伤或重创标记时，运用者恢复所有的攻击机会 7.2.7.3. 正五虎断魂枪：参数：威力增加30*距离差距 7.2.7.4. 逆五虎断魂枪：参数：威力增加30*距离差距 7.2.7.5. 正狮相八母枪：参数：增加状态强度10*功法发挥成数 7.2.7.6. 逆狮相八母枪：参数：减少状态强度10*功法发挥成数 7.2.7.7. 正乾坤枪法：施展此功法的过程中，运用者可以前进最多6距离，且身法、脚力消耗减半，运用者前进的距离越远，此功法的威力就增加越多，运用者每前进1距离就能够获得3点「摧破」真气、3点「护体」真气 7.2.7.8. 逆乾坤枪法：施展此功法的过程中，运用者可以后退最多6距离，且身法、脚力消耗减半，运用者后退的距离越远，此功法的威力就增加越多，运用者每后退1距离就能够获得3点「摧破」真气、3点「护体」真气 7.2.7.9. 正狂龙狮子枪：此功法受到敌人的反震时，运用者将反震伤害全部转移给敌人；此功法发挥至少一成威力后，运用者获得4层此效果：当运用者未运起身法时，运用者可快速积蓄力量无消耗地一次性前进2距离 7.2.7.10. 逆狂龙狮子枪：此功法受到敌人的反震时，运用者将反震伤害全部转移给敌人；此功法发挥至少一成威力后，运用者获得4层此效果：当运用者未运起身法时，运用者可快速积蓄力量无消耗地一次性后退2距离 7.2.7.11. 正陀龙霸王枪：此功法发挥十成威力时，敌人所有的助战同伴均会无法避免的受到与敌人同样的伤害，且根据敌人受到的外伤标记数量，获得两倍层数的此效果：此效果的层数会抵消敌人对运用者造成的直接外伤标记、失神标记、重创标记 7.2.7.12. 逆陀龙霸王枪：此功法发挥十成威力时，敌人所有的助战同伴均会无法避免的受到与敌人同样的伤害，且根据敌人受到的内伤标记数量，获得两倍层数的此效果：此效果的层数会抵消敌人对运用者造成的直接内伤标记、失神标记、重创标记



其它调整：

8.1. 系统设置、自动战斗设置中为自动战斗添加“全部开启”、“全部关闭”功能

8.2. 鼠标指向功法施展条时，新增功法信息的Tips

8.3. 增加了战斗中，人物的攻势被禁用时的UI表现

8.4. 兵器攻击被祈悲曲、诉死歌封禁时，将显示封禁解除的进度条

8.5. 自动战斗选项中添加了“自动施展增幅”的选项

8.6. 在战斗界面中增加了指向具体招式时，显示招式属性和攻击部位概率的Tips

四、 特性：

为外道巢穴奇遇中的外道头目增加了新的特性“外道头目”，以增强奇遇头目的战斗力 为各类义士增加了新的特性，以增强各类义士的战斗力 为各派掌门增加了新的特性“一派之长”，以增强各派掌门的战斗力，但如果人物不再是门派的掌门，就会失去“一派之长”的特性 人物的前世，有一定概率为动物，并从这些动物身上继承相应的人物特性 人物转世后，在符合特性生成的条件下，也会随机继承前世的1到3个可轮回继承的人物特性

五、 产业：

淬毒界面添加了快捷筛选指定混合毒素所需毒药的功能 产业增加村民工作锁定功能，没有锁定的村民会被其他自动工作需求召集 产业新增村民通过经营工作可以提升相应的资质，最多提升30点 为制造相关的功能添加了“徒手”工具的选项，徒手时，人物的对应造诣会减少60点

六、 过月：

新增了储存月份更替时，将未使用的时间转化为额外活力的功能

1.1. 如：进行月份更替时，还有10天未使用，则这10天会被储存至下个月成为太吾的额外活力，增加太吾在地图上的移动效率

1.2. 额外活力仅能用来在地图上进行移动，不能用来进行其它需要消耗时间的行为

1.3. 额外活力的上限为30，无法超额储存

月份更替时，剩余未使用的时间越多，过月恢复的内息紊乱和基础属性也就越多

七、 地图：

大地图地区Tips的外道巢穴和义士据点新增了当地巢穴最高等级显示 地图地格行走间隔最小单位由1改为0.1，坐骑加速效果可以在地图内移动时生效了，地图移动将能够更快更高效 略微降低了大部分坐骑的移动速度和马类坐骑的负重能力 新增了同道伤势过重的地图界面状态提示，以防止玩家不能及时的发现同道受伤

八、 其它：

新增轮回台完成亡魂轮回时的即时通知 新增监管中的外道巢穴消亡的即时通知 新增了王公鉴定蛐蛐为“神采非凡”后，蛐蛐上的展示动画 关系界面的爱慕关系中新增了爱侣状态的提示 现在物品Tips会显示已持有的同名物品的全部数量了 周天运转界面添加了已运转完毕所有内力的提示状态 新增了对堆叠物品的批量服食功能，可一次服食多个堆叠的物品 创建人物界面为出生地地形添加了具体的Tips信息，简单说明了不同的地形可能具有的产业资源地格 突破界面添加了当前健康低于一定值时不能继续突破功法的提示 突破界面添加了剩余未揭示的金色加成格的数量的提示 为伤病界面添加了快捷用药和疗伤驱毒的入口 为突破界面添加了快捷用药和疗伤驱毒的入口 对话窗口界面现在会在左右两侧的立绘下方显示此人物与玩家之间的所有关系 内力界面添加了当前周天运转的功法和内力转换趋势的显示信息 内力界面添加了内力五行效果的全新详细说明信息 玩家进入出神之地时，会提示玩家此处为无法回头的重要剧情节点

接口调整：

调整了 AffectDataHelper 的字段 ID 删去了弃用的 AffectDataHelper.FieldIds.CanRecoverAttackPrepare 字段 如 Mod 引用了常量定义则需重新编译，非常量定义则建议改为逐个引用常量定义

游戏优化更新预览：





