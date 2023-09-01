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this morning I decided to die update for 1 September 2023

官方简中现已推出！

Share · View all patches · Build 12089970 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

大家好，我是5pav5aGU6KW/wrfmspnogpblqIM=

我给游戏添加了官方简中，这样一来，就能有更多玩家了解我的遭遇，知道我在这个残酷而又不公的世界里吃了多少苦。我不太确定你们喜不喜欢看别人的痛苦和不幸，但添加了简中支持以后，简中玩家如果想看的话，就不用顾虑语言门槛了。

最后我想感谢Kakihara（请在推上关注@KakiharaM）愿意了解我的故事，帮我把它翻译成简体中文，让更多人看到。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot Depot 2456281
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