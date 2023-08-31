2023年8月31日版本更新说明
各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。
系统调整
●移除了政令参数功能
●新增君主恶名属性，暂未更新公式到游戏内
游戏效果提升
●新增了季节时代的雨雪动画效果
家族功能
●新增势力婚配功能，可以撮合势力下男性和女性武将结合
郡城逻辑优化
●下调了郡城规模所需的粮耗
●地图城市界面显示太守/县令小图标
●新增扩建操作显示储备粮
●郡城建筑和官员会正确显示持续的费用
治安逻辑加强
●郡城治安低会概率出现贼寇军团，贼寇军团会抢劫城市财富
●拥立汉室和废立分别会获得一个永久治安的BUFF和DEBUFF效果
●人口增加会让粮食产量获得更大的加成
●调整了人口影响治安的比例参数
●郡县内出现军情会触发一个减少治安的DEBUFF
功能优化和修复
●修改战斗结算报错
●小地图上会显示军团所在位置
●修复了AI会重复委任官员的问题
●分配宝物按钮改到君主分类下
●移除了右键按住可以旋转地图的操作
●修复了界面展开关闭的问题
●修复了建筑类型建造唯一限制的问题
●修改威名TIPS显示的逻辑，可以看到属性
●取消武将列表界面单选情况下的排序后默认点击回调
●修复了地图缩放至最大，鼠标中间调整地图方向直接就卡住的问题
●右侧小地图上的操作修改为双击鼠标ZOOM位置
●降低了游戏切换位置镜头移动的速度
Changed files in this update