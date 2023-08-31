2023年8月31日版本更新说明

各位明公，我们刚刚对测试版进行了更新。

系统调整

●移除了政令参数功能

●新增君主恶名属性，暂未更新公式到游戏内

游戏效果提升

●新增了季节时代的雨雪动画效果

家族功能

●新增势力婚配功能，可以撮合势力下男性和女性武将结合

郡城逻辑优化

●下调了郡城规模所需的粮耗

●地图城市界面显示太守/县令小图标

●新增扩建操作显示储备粮

●郡城建筑和官员会正确显示持续的费用

治安逻辑加强

●郡城治安低会概率出现贼寇军团，贼寇军团会抢劫城市财富

●拥立汉室和废立分别会获得一个永久治安的BUFF和DEBUFF效果

●人口增加会让粮食产量获得更大的加成

●调整了人口影响治安的比例参数

●郡县内出现军情会触发一个减少治安的DEBUFF

功能优化和修复

●修改战斗结算报错

●小地图上会显示军团所在位置

●修复了AI会重复委任官员的问题

●分配宝物按钮改到君主分类下

●移除了右键按住可以旋转地图的操作

●修复了界面展开关闭的问题

●修复了建筑类型建造唯一限制的问题

●修改威名TIPS显示的逻辑，可以看到属性

●取消武将列表界面单选情况下的排序后默认点击回调

●修复了地图缩放至最大，鼠标中间调整地图方向直接就卡住的问题

●右侧小地图上的操作修改为双击鼠标ZOOM位置

●降低了游戏切换位置镜头移动的速度