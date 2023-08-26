末卡未来 进入0.3版本

1.BUG修复

2.更新调整

01.现在弹出的伤害数字显示位数从16位增加到128位。

02.现在所有角色单位拥有阴影。

03.重构装备词缀筛选功能的框架，增加所有词缀的筛选选项，重新调整筛选ui布局，增加词缀数值精确筛选。现在左键点击词缀按钮进行普通筛选，再次左键点击取消该词缀的筛选，新增右键点击进行精确筛选，可输入数值筛选范围，再次右键点击可重新修改筛选的数值。

04.重构了词缀的底层Key，V0.3版本第一次打开游戏会自动修正存档中已保留的装备词缀的底层Key，等待几秒即可完成，然后会自动保存。

05.攻击技能和法术技能新增附加伤害效用的机制，附加的基础伤害*附加伤害效用 后再附加于技能非持续伤害部分的基础伤害和间接伤害上。

06.新增攻击和法术格挡的机制，攻击和法术格挡几率可以从装备和被动天赋的词条等来源获得获得，格挡成功可以抵消伤害。

07.长杖和盾牌基底词缀 增加 格挡几率(攻击) 这一词缀。

08.新增通用的双持增益BUFF,武器双持时即可增加 10%格挡几率(攻击) 和提升 10%攻击频率(额外)。

09.新增 法术几率压制 机制，默认情况下成功压制使受到的法术伤害减半。

10.现在额外获得%伤害的词条新增以下机制：例：额外获得60%物理伤害的火岩伤害，该火岩伤害同时可以受到物理伤害%和火岩伤害%的加成。

11.新增伤害转化机制的词条，重构部分攻击技能，加入伤害转化机制。

伤害转化机制例子：现有100基础物理伤，50%物理伤害转化为冰水伤害，50%冰水伤害转化为火岩伤害，则最终50物理伤，25冰水伤，25火岩伤，转化结束得到的25火岩伤同时受到物理，元素，冰水和火岩伤害%的加成，其中元素伤害%加成会应用2次。

3.下次更新内容

01.局外养成-驻地建设，包括铁匠铺，杂货店，神秘商人，天赋树等内容。