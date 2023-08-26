《东方王朝：丝路保卫战》正式版正式发布！！！

《东方王朝：丝路保卫战》正式版更新内容

重要更新速览

正式版更新内容 新增英雄 【发财】 【安西白首】 新增支线剧情关卡 【尼罗河之殇】 【罗刹国游记】 平衡性调整 所有防御塔 所有英雄 综合更新

BUG修复情况 已知未修复 已修复



正式版更新内容

新增英雄

【发财】

发财是一名远程法师型英雄，是大黎地下组织[通乾宝局]的三当家，一手骰子使得出神入化，极其擅长赌术和骗术。

“此英雄在设计之初的定位是，可以解决让玩家通过操纵的英雄来解决部分当前需要用闪电来解决的问题（如小怪群集的怪物海问题），于是我们将他设计为一个拥有特殊的AOE机制和召唤大量我方单位的召唤远程英雄“

【安西白首】

安西白首是一名近战坦克型英雄，是一名常年卫戍在帝国边陲的百夫长，多年之后自己及手下的将士们均已白发，故此得有了一个令敌人闻风丧胆的称号——安西白首。

“安西白首的坦克定位弥补了英雄设计缺失，与其他英雄身板薄脆无法有效阻挡精英单位的问题，本身自有的控制和护盾机制能有效牵制高血高攻的怪物推进。使得在某些关卡的体验更加突出。”

新增剧情分支关卡

新增了2个剧情分支线，使这个游戏的剧情设计更加丰富。使团要面对的敌人也不再是单一的反叛者和教团。

【罗刹国游记】

使团一行在返回途中，路过罗刹国境内，发现天生异象怪物横行。于是前往皇都了解详情，没想到更大的阴谋却悄然蔓延在这片国土上。

【尼罗河之殇】

在解决完泰坦之神的问题后，准备启程的使团收到了地中海对岸的求援信，原来是尼罗河之上的国度发来的，最初只是以为简单的抵御入侵，然而使团则发现事情远没有想象的那么简单。

平衡性调整

根据玩家多方面的反馈，我们对部分游戏数值及机制做出了调整，优化了游戏的各方面体验。

防御塔 白羽禁卫 <增强>基础攻击间隔，从0.5秒降低到0.4秒。 匈奴轻骑 <增强>加速号角技能，持续时间从5秒增加到7秒。 终南天师 * ###### <平衡>电光咒技能，触发概率从20%增加到25%，伤害从60/80/100降低到40/60/80。 大魔导师 * ###### <增强>守护神咒技能，冷却时间从30/25/20降低到26/22/18。 大黎龙船 * ###### <平衡>天威神雷技能，伤害从350/500/650降低到300/450/600，冷却时间从45秒降低到40秒。 <增强>军火补给技能，冷却时间从10/8/6秒降低到8/6/4秒，移动速度提升从10/20/30%增加到15/25/35%。 拜火神坛 <增强>基础攻击间隔，从3.5秒降低到3秒。 <削弱>火油填充技能，伤害从120/160/200降低到60/90/120，冷却时间从14秒降低到9秒。

英雄 万朔 <削弱>复活时间从15秒增加到20秒。 <增强>威仪技能，最近的防御塔攻击力提升百分比从10/20/30%增加到30/40/50%。 <增强>天子卫戍技能，召唤单位生命值从60/110/160增加到100/160/220。 <增强>天子卫戍技能，召唤单位物理防御从0增加到20。 <平衡>天子卫戍技能，持续时间从14秒增加到16秒，冷却时间从16秒增加到20秒。 <增强>才气纵横技能，冷却时间从20秒降低到15秒，施放距离从210增加到280。 <增强>湛卢剑气技能，伤害从80/140/200降低到60/90/120，冷却时间从12/10/8秒降低到8/6/4秒，施放距离从200增加到300。 <增强>旌节揽胜技能，持续时间从8秒增加到10秒，冷却时间从60秒降低到50秒。 修仙者 <增强>复活时间从30秒降低到15秒。 <增强>舞墨技能，单次伤害从8/12/18增加到12/16/20，冷却时间从20秒降低到22/19/16秒。 <增强>一气化三清技能，冷却时间从90/75/60秒降低到60/50/40秒。 <增强>一气化三清技能，镜像存活时间从10秒增加到30秒。 金镶玉 * ###### <增强>钱坤一掷技能，伤害从80/120/160增加到200/300/400，冷却时间从10秒增加到20秒。 <削弱>玄影凝神技能，冷却时间从120/100/80秒增加到120/105/90秒。 安西白首 * ###### <增强>安西军体拳技能，单次伤害从30/45/60增加到30/55/80，冷却时间从20秒增加到25秒。 发财 <增强>有钱能使磨推鬼技能，冷却时间从12秒降低到10秒。 <增强>骗人神兽刀阵技能，每秒伤害从20/30/40增加到20/35/50。 <增强>骗人神兽狮火技能，伤害从80/120/160增加到80/140/200，施放距离从200增加到250。 <削弱>三缺一技能，冷却时间从15秒增加到20秒。

神器 咸鱼 <增强>英雄血量提升从10%增加到20%。 剔骨刀 <增强>英雄攻击力提升从10%增加到25%。 烤狼腿 <增强>兵营和援兵血量提升从5%增加到10%。 传家宝 <增强>英雄获得的经验值提升从20%增加到40%。增强>兵营和援兵血量提升从5%增加到10%。 泰坦神锤 <增强>伤害从75增加到125。 生死天平 <削弱>持续时间从10秒降低到5秒。 银色残骸 <增强>炮塔多重攻击概率从10%增加到20%。 酒桶 <增强>援兵的闪避和暴击提升从15%增加到20%。 堂吉诃德小说 <增强>援兵的闪避和暴击提升从15%增加到20%。 双截棍 <削弱>造成眩晕的时间从2秒降低到1秒。



综合更新

重置

重置了神器界面布局，增加了神器的背景描述。

新增

新增了夜战玩法引导界面，玩家可以操作提示浏览夜战玩法教学。

BUG修复情况

已修复

多处防御塔英雄技能，特效，动画的层级表现问题。

部分英雄技能在特定环境下释放会出现伤害结算错误的问题。

天赋及神器对防御塔和英雄的数值增强效果和表现未能正常显示的问题。

特殊怪物在特定环境下无法触发死亡结算机制的问题。

已知未修复

部分地图彩蛋动画播放问题。