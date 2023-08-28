1.08重大更新公告

各位虫友好，

感谢各位对游戏的支持，我们本次更新带来了包括新玩法——虫师训练营！另外还有各种优化和更新。另外，游戏目前也正在限时折扣中，如果各位喜欢我们的游戏，欢迎安利朋友一起来电子斗蛐蛐！

我们未来也会定期进行内容更新，请大家不要错过！

新增内容：

1、新增玩法“草师训练营”，会奖励虫王土等资源。国虫杯夺冠十次后可以选择是否参加，参加的话不能参加国虫杯，可以选择下个虫季参加哪一种。

2、新增“市场冻结函”功能，可以令市场在次日不刷新。每局有3次机会，将来可以在其他新玩法中增加次数。

3、新增“通关前夕功虫改名”功能，无论该功虫此前是否改过名字，在第10季的最后一天都可以再次改名。这意味着提前给功虫定武将名不再吃亏了。

4、蟋蟀列表中会显示武将名颜色：该武将名是什么品质，就显示什么颜色：绿<蓝<紫<橙。

5、市场中的蟋蟀，一旦符合某虫友的品种特长，且当天赠送还能收到回赠的话，名字就会变绿。

6、市场中新增排序功能，可以选择蟋蟀按照体型、价格或级别来排序。

7、新增虫蜕进补的快捷机制：可以一键进补。

8、为听音辨数事件新增一个临时开放音效的复选框，离开该界面后音效恢复如常。

9、为功虫起名时，会把该武将名属于几档一并显示出来。基于开发上的需求，功虫起名不再提供随机出名字之前的品质前瞻功能（多点一步即可看到品质）。季虫起名不受影响。

修改内容：

1、困难模式下，虫友回赠蟋蟀的属性不是在该档次内随机生成，改为和送出去的蟋蟀的数值相当（比如送出去的蟋蟀有一个属性是8档巅峰，则回赠蟋蟀也有一个属性是8档巅峰）。普通模式下维持原状。

2、修改联赛的再次挑战机制。今后再次挑战时，当前虫友所得积分重新计算，其他字号的积分不会增加（不会跟着打一轮）。

3、自动纳雌触发后，当天如果不处理，则本虫季该功虫不会再对该三尾自动纳雌。免得老是弹出自己想忽略的自动纳雌。

4、虫友人数超过上限后，允许查看各虫友的功虫。

5、虫蜕进补结束后的统计中，如果是八败，也会明确显示提升了几档。

6、修改赛场界面的布局，以便将来扩充玩法。注：将来的功虫擂台、好友PK等功能都计划加到这里。

数值调整：

1、整体降低市场中的蟋蟀价格，并增加捡漏的几率。

2、增加市场中的高级别蟋蟀的出现几率。

3、调整打草系统的数值，并加强对手打草的AI（有时也会为自己提升再战率）。

4、微调虫缘等级的虫缘值要求。

5、略为降低困难模式前期的难度。

6、老法师点评事件改为虫师四段后才会出现，免得过早遇到污染随机池。

修复bug：

1、修复打完第15天后，下个虫季从第二天开始的bug。

2、修复蟋蟀的评价很高但武将名档次不高的bug。

3、修复起武将名时排重不彻底的bug。

4、修复绣花针的技能随机出错的bug。

5、修复虫友回赠的蟋蟀的各部位档次偶尔会高于你送他的蟋蟀的bug。

6、修复通关时本该获得的部分成就无法的达成的bug，比如总司令成就。

7、修复三尾的颜值偶尔会被天梯奖励加到100以上的bug。

8、修复市场中比较蟋蟀时，己方蟋蟀会显示为“未鉴定”的bug，以及己方蟋蟀的价格展示bug。

9、修复虫友人数超过上限后，某些情况还能继续邀请虫友加入战队的bug。

10、修复蟋蟀房的“新”标签下的蟋蟀不能和其他同体型蟋蟀比较的bug。

11、修复虫师十段后无法随机出结交虫友事件的bug。

如果你有任何关于游戏的建议或者反馈，欢迎通过以下方式告诉我们：