V2.1.7重大版本更新说明 - 武器平衡性调整，玩法加强

1 ColtSAA左轮手枪新增大师技调整：

【决斗心流】单击鼠标右键,短时间内减缓时间流逝的速度,期间伤害翻倍，冷却15S。非简单模式下，此技能无法在决斗姿态下使用！

【死神之眼】非决斗状态下10%概率造成5倍伤害。

2 神奇飞刀 - 修正伤害类型为穿透。可穿透敌人，不可穿透建筑。

3 M1891莫辛甘娜狙击枪 - 修正子弹类型为穿透。

大师技调整：

【宁静】（被动技能）架枪时缓慢回复血量，每秒恢复最大生命值百分之2。

【绝情】(被动技能)子弹将加快飞行速度，盲狙状态下，50%概率伤害翻倍，开镜状态下，伤害100%翻倍。

4 仙蛛手 基础伤害调整

25~50 -> 50 ～ 80

5 星之神臂 普通状态基础伤害调整

50~69 -〉 80~109

6 orb264手雷被子弹引爆时，将造成三倍伤害。【非大师技】

7 当ColtSAA或M1891产生暴时，子弹尾流将变成红黑色！