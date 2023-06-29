紧急修复：23-6-29

修复错误：

1.修复功法惊梦香判定攻击范围时未限定到可移动范围内的BUG

2.修复战斗结束自动补齐真气后内力数据错误导致下一次战斗结束时报错的BUG

3.修复九苞特效可消除旧伤的BUG

4.修复奇书持有者在过月事件中死亡可能导致下一次过月报错的BUG

5.修复逆练青女履冰未加成逆练玄鼎百步的BUG

6.修复删除持有十世绘卷的存档后于原槽位创建存档时出现显示异常的BUG

7.修复鼠标从地块的奇遇按钮移到地块时，未立即显示地块TIPS的BUG

8.修复奇遇的合道按钮描述错误的BUG

9.修复鼠标离开奇遇地块的改道合道按钮时，七元变化未刷新的BUG

10.修复王公一技能没有排除寿终正寝的促织的BUG

11.修复旅人三技能结束时，无法点击同地格外道并与其互动的BUG

12.修复大夫一技能使用恢复健康的药为NPC恢复健康被当成未对症下药处理的BUG

13.修复预约功法被封禁后仍会释放的BUG

14.修复内息紊乱绝断，毒抗减少显示错误的BUG

15.修复世界状态相枢侵袭度图片显示错误的BUG

优化调整：

1.将材料类道具中的"毒药"子类型改为"毒物"，以避免与药物道具中的子类“毒药”混淆