【梦塔防S】6月29日停服维护通知

本期更新内容如下：
封炎：
赛季清分重置
发兵包子修改
灵巫660→600
圣跷将1080→960
天魔战将1650→1350
炎龙霸主2700→2250
灵巫攻击增加弹射两个目标
12波怪物多重攻击额外攻击2个目标改为额外攻击1个目标
赵云攻击由14档位修改为12档位，生命由110档位修改为120档位
周瑜奥义冷却减少1秒
虎卫军攻击加成由40%增加为80%
董卓奥义冷却减少2秒
盾师限制最多建造6个，大盾师恢复盾值500增加至600
玄冰箭攻击加成由120%增加为160%
夏侯惇，孙策，司马懿增加眩晕抗性
典韦奥义冷却减少4秒
司马懿的球在自己阵地以外的地方减甲持续时间15秒降低为10秒
裁决箭减疗效果50%增加至60%
八阵图效果增强10%
铁壁树妖、愈辽树妖生命值增加300
周瑜攻击距离由3.5增加至3.7
夏侯惇封炎武器和坐骑修改
21波刺客攻击间隔由0.5增加至0.6
关羽张飞桃园结义不在有相邻阵地要求
关卡：
破军新增：对boss单位伤害60秒后重置破军
新通用武将技能破魂击：每攻击数次，可晕眩前方多个敌人，并造成基于自身当前血量的伤害。
系统：
修复破军技能导致客户端崩溃bug
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