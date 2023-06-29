【梦塔防S】6月29日停服维护通知

本期更新内容如下：

封炎：

赛季清分重置

发兵包子修改

灵巫660→600

圣跷将1080→960

天魔战将1650→1350

炎龙霸主2700→2250

灵巫攻击增加弹射两个目标

12波怪物多重攻击额外攻击2个目标改为额外攻击1个目标

赵云攻击由14档位修改为12档位，生命由110档位修改为120档位

周瑜奥义冷却减少1秒

虎卫军攻击加成由40%增加为80%

董卓奥义冷却减少2秒

盾师限制最多建造6个，大盾师恢复盾值500增加至600

玄冰箭攻击加成由120%增加为160%

夏侯惇，孙策，司马懿增加眩晕抗性

典韦奥义冷却减少4秒

司马懿的球在自己阵地以外的地方减甲持续时间15秒降低为10秒

裁决箭减疗效果50%增加至60%

八阵图效果增强10%

铁壁树妖、愈辽树妖生命值增加300

周瑜攻击距离由3.5增加至3.7

夏侯惇封炎武器和坐骑修改

21波刺客攻击间隔由0.5增加至0.6

关羽张飞桃园结义不在有相邻阵地要求

关卡：

破军新增：对boss单位伤害60秒后重置破军

新通用武将技能破魂击：每攻击数次，可晕眩前方多个敌人，并造成基于自身当前血量的伤害。

系统：

修复破军技能导致客户端崩溃bug