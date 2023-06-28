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靖之元：东海 update for 28 June 2023

癸卯年端午更新（更新补丁036）

Share · View all patches · Build 11582918 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、村长下台后，吴曰天会在办公楼外，可传送到多个地点，
2、潜龙峡谷入口附近增加民兵老兵传送员
3、优化了钱雯雯的对话，使更合理
4、增加怪物“鸭子”
5、在石狮堂的海边增加人鱼雕像，可获得雕像的祝福
6、优化了石狮堂地图一些细节，使通行更畅通
7、优化了一些石狮堂的招牌
8、优化了特派员十一月的对话
9、分辨率改为1366×768，适应现在16比9显示器
10、修正了钱虎庄屠宰场出来到右侧门门口的BUG
11、优化了地图切换时的逻辑，现在场景切换更快且不再闪黑屏，并且随机显示一条与所在聚居地有关的介绍
12、优化了几个越州城保安的位置
13、增加怪物“牛头先生”、扶摇骑士团搬迁到彼岸花会社
14、义庄三界殿增加怪物“尸鬼”（僵尸与女鬼的混合体）
15、优化了义庄内部的灯光，各个门口增加灯光作为指引
16、越州城南水边组织了龙舟竞赛活动
17、优化了一些越州城图块的通过性
18、修正了黄泉神教和尸王殿的进出，将黄泉教主的位置放在了地图中央
19、菜单背景图与钱虎庄加载背景图增加到了1366×768

Changed files in this update

靖之元：东海 Content Depot 1734641
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