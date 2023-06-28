癸卯年端午更新（更新补丁036）

1、村长下台后，吴曰天会在办公楼外，可传送到多个地点，

2、潜龙峡谷入口附近增加民兵老兵传送员

3、优化了钱雯雯的对话，使更合理

4、增加怪物“鸭子”

5、在石狮堂的海边增加人鱼雕像，可获得雕像的祝福

6、优化了石狮堂地图一些细节，使通行更畅通

7、优化了一些石狮堂的招牌

8、优化了特派员十一月的对话

9、分辨率改为1366×768，适应现在16比9显示器

10、修正了钱虎庄屠宰场出来到右侧门门口的BUG

11、优化了地图切换时的逻辑，现在场景切换更快且不再闪黑屏，并且随机显示一条与所在聚居地有关的介绍

12、优化了几个越州城保安的位置

13、增加怪物“牛头先生”、扶摇骑士团搬迁到彼岸花会社

14、义庄三界殿增加怪物“尸鬼”（僵尸与女鬼的混合体）

15、优化了义庄内部的灯光，各个门口增加灯光作为指引

16、越州城南水边组织了龙舟竞赛活动

17、优化了一些越州城图块的通过性

18、修正了黄泉神教和尸王殿的进出，将黄泉教主的位置放在了地图中央

19、菜单背景图与钱虎庄加载背景图增加到了1366×768