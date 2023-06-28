1、村长下台后，吴曰天会在办公楼外，可传送到多个地点，
2、潜龙峡谷入口附近增加民兵老兵传送员
3、优化了钱雯雯的对话，使更合理
4、增加怪物“鸭子”
5、在石狮堂的海边增加人鱼雕像，可获得雕像的祝福
6、优化了石狮堂地图一些细节，使通行更畅通
7、优化了一些石狮堂的招牌
8、优化了特派员十一月的对话
9、分辨率改为1366×768，适应现在16比9显示器
10、修正了钱虎庄屠宰场出来到右侧门门口的BUG
11、优化了地图切换时的逻辑，现在场景切换更快且不再闪黑屏，并且随机显示一条与所在聚居地有关的介绍
12、优化了几个越州城保安的位置
13、增加怪物“牛头先生”、扶摇骑士团搬迁到彼岸花会社
14、义庄三界殿增加怪物“尸鬼”（僵尸与女鬼的混合体）
15、优化了义庄内部的灯光，各个门口增加灯光作为指引
16、越州城南水边组织了龙舟竞赛活动
17、优化了一些越州城图块的通过性
18、修正了黄泉神教和尸王殿的进出，将黄泉教主的位置放在了地图中央
19、菜单背景图与钱虎庄加载背景图增加到了1366×768
靖之元：东海 update for 28 June 2023
癸卯年端午更新（更新补丁036）
1、村长下台后，吴曰天会在办公楼外，可传送到多个地点，
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update