 Skip to content

Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.

Only apps with a store page are suggested. Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×

东方光耀夜 ~ Lost Branch of Legend update for 28 June 2023

v1.3.6 Beta 小型更新

Share · View all patches · Build 11582365 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

6月29日 v1.3.6 小型更新

我换了一台PC，导致更新包较大，并非实际有那么多资源需要更新，以后的更新不会再有此问题。

游戏性

大部分角色的初始卡组现在都是10张牌。（减少了一张2费的攻击和防御）
「使魔的射击」伤害5/8→7/10。
「使魔的红雨」伤害10/14→12/16。

「毛绒玩具」现在只会在玩家牌库中有同伴牌时出现。

表现

十六夜咲夜角色动画更新。
卡图更新。

Changed depots in beta branch

View more data in app history for build 11582365
SteamDB Unknown Depot 1140151 Depot 1140151
SteamDB has been running ad-free since 2012.
Donate or contribute.
Open link