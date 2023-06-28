v1.3.6 Beta 小型更新

6月29日 v1.3.6 小型更新
我换了一台PC，导致更新包较大，并非实际有那么多资源需要更新，以后的更新不会再有此问题。
游戏性
大部分角色的初始卡组现在都是10张牌。（减少了一张2费的攻击和防御）
「使魔的射击」伤害5/8→7/10。
「使魔的红雨」伤害10/14→12/16。
「毛绒玩具」现在只会在玩家牌库中有同伴牌时出现。
表现
十六夜咲夜角色动画更新。
卡图更新。
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我换了一台PC，导致更新包较大，并非实际有那么多资源需要更新，以后的更新不会再有此问题。
大部分角色的初始卡组现在都是10张牌。（减少了一张2费的攻击和防御）
「使魔的射击」伤害5/8→7/10。
「使魔的红雨」伤害10/14→12/16。
「毛绒玩具」现在只会在玩家牌库中有同伴牌时出现。
十六夜咲夜角色动画更新。
卡图更新。
Changed depots in beta branch