v1.3.6 Beta 小型更新

6月29日 v1.3.6 小型更新

我换了一台PC，导致更新包较大，并非实际有那么多资源需要更新，以后的更新不会再有此问题。

游戏性

大部分角色的初始卡组现在都是10张牌。（减少了一张2费的攻击和防御）

「使魔的射击」伤害5/8→7/10。

「使魔的红雨」伤害10/14→12/16。

「毛绒玩具」现在只会在玩家牌库中有同伴牌时出现。

表现

十六夜咲夜角色动画更新。

卡图更新。