2023/06/28 balance change

Build 11580921 · Last edited 28 June 2023

C Cards:

Rumia、Kisume,Lily White HP+1;

B Cards:

Kyouko HP 66-64

Nitori Cost 17-18

Cirno Range Spell Green point cost 5-3

Toziko HP 30-32

Tewi Cost 22-21,

Ichirin Cost 23-21,HP 85-82

A Cards:

Youmu:

Clone duration +2

Aya:

Gale blade count 6-7

Lan:

Chen’s dash range increased from 4--5,maximum range increased by 2

Doremy :

Cost 38--36

Wake up spell range 18--19

Firewall:

Speed Reduction 20%--40%

Rin

Weight, wait weight? 3--10

Corpse’s attack reduced from 60%--50%,Now receives 100% extra damage

(1st Spell is still unchanged)

Corpse picking range 3--3.5

2nd Spell trigger range 4--5

Damage reduction changed to a flat 6 in increase in movement speed

Reimu:HP 90--92

Kokoro:Firework Heals 28--30

Prismriver Spinning heal :6--8

S Cards:

Yugi:

HP 165--170

Stomp Cooldown 5.5--5,Damage 20--22

Byakuren:

Shield:105--110

Flandre :

Attack 25--27

Eirin :

Crowd med spray cooldown 4.2--4.4

Yamaxanadu:

Mirror damage :72%--80%

Mirror’s HP lost per tic/sec:23%--18%

Preaching no longer causes any damage

Kanako:

Heaven Water Green point cost:4--6

Heaven Water casting animation :1s--1.5s

Increase cost, while reduce the downright DPS-ness

Yuyuko:

Cost 75--72

PC:

Tenshi:

Q skill cost 14--15

E skill casting animation 1.5--1.2

R skill can now hold 2 charges, reduce cost from 40 to 28

R skill duration 5/8--3.5/7;

Yuyuko:

E skill cost55--50

Remilia :

E Skill damage :4/5/7/8 -- 4/6/8/10

E Skill cost :11--9

R Skill direct damage 4/6 -- 5/7.5

R Skill damage reduction :52%--64%

R Skill cost:40--60

Yakumo :

Q skill cost 21--23

Yuuka:

Q skill cost reduced by 1

Cirno:

R skill cooldown reduced from 70--59