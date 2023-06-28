-CHANGED THE GAME NAME FROM GALACTIC RACING ONLINE TO QUANTUM VELOCITY.
-FRESH PROGRESSION WIPE (WIPES WILL NOT HAPPEN AFTER FULL RELEASE)
-CHANGED MAIN MENU SCREEN UPDATED TO REFLECT THE GAME NAME CHANGE.
-ADDED LARGE TERRAINS/MOUNTAINS TO EVERY TRACK
-ADDED EXHAUST TRAIL EFFECTS TO SOME VEHICLES
-CHANGED MAIN MENU MUSIC
-FIXED VARIOUS CONTROLLER BUGS IN MAIN MENU
-CHANGED CAMERA VIEWS AND DISTANCES
-SLIGHTLY LOWERED AI DIFFICULTY ON ALL TRACKS
-FRESH WIPE OF LEADERBOARDS (AFTER FULL RELEASE WILL BE SEASONS WITH EACH SEASON ------HAVING A LEADERBOARD RESET AND A HALL OF FAME FOR EACH SEASON LEADERBOARD TO SEE ---PREVIOUS/ALL TIME FASTEST LAPS)
-TROPHY SYSTEM ADDED TO RACE FINISH
-ADJUSTED RESPAWN TIME OF SPEED BOOST ORBS
-REMOVED KRYNGLE STATION (SEASONAL LIMITED TIME TRACK)
Quantum Velocity update for 28 June 2023
Update 7 - Trails and Horizons
-CHANGED THE GAME NAME FROM GALACTIC RACING ONLINE TO QUANTUM VELOCITY.
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Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
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