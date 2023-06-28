《古剑奇谭网络版 海外版》6月29日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年6月29日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

心渊梦境·蕾妮来信

心渊梦境在6月30将更新免费DLC，蕾妮为仙家弟子们发送了神秘来信，上线即可领取独家首发奖励——心渊梦境系列表情包，记得查收附件哦。

☆秘境更新

团队秘境周常开启。

泉底巫祝、忘忧谷之战·神一的【挑战】难度，以及对应区域的剧情线、区域事件，将在2023年6月29日中午12时开启，【冒险】难度将在2023年7月2日中午12时开启。

“天门终开”版本秘境预告：

忘忧谷之战·角蛇村：

相柳之祸平息后，神一道天与天玄教就如何处置寄身相、和天玄总坛中的上古遗物七曜古镜屡有争执。直至五年前，两教终于在忘忧谷爆发大战，彻底决裂。你在各方知情人的引导下，逐渐了解那惊心动魄的一战……

忘忧谷之战·角蛇村的【挑战】难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年7月20日中午12时开启，【冒险】难度将在2023年7月23日中午12时开启，【豪侠】难度将在2023年7月30日中午12时开启。探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，了解天玄教与神一道天结怨的始末。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

忘忧谷之战·天玄教的【豪侠】难度，将在2023年7月9日中午12时开启。

忘忧谷之战·神一道天的【豪侠】难度，将在2023年7月23日中午12时开启。

请各位仙家弟子互相转告，合理安排游戏时间，提前做好下线准备，维护期间给您带来的不便，敬请谅解。祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年6月28日