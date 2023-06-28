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灵墟 update for 28 June 2023

6月28日更新

Share · View all patches · Build 11576421 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

• 商店增加投资功能（根据等级提升商店上货物品数量）
• 调整墟石幸运增加数值为递增小（1-3）中（3-6）大（6-9）极（9-12）
• 大幅提升所有英魂升级增加的命中属性
• [fix] 修复泰丰楼晋升灵玉晋升任务条件错误问题
• [fix] 修复-魂格-帝王之冠-描述错误
• [fix] 修复随机动态NPC由于检查物品导致闪退问题
• [fix] 修复-创建人物时连点导致闪退问题
• [fix] 修复-部分功法残页在门派掌门不刷新问题
• [fix] 修复-银钥匙产出描述错误问题
• [fix] 修复-上交海参闪退问题
• [fix] 修复-部分BUFF写了层数上限不生效问题
• [fix] 修复-百草堂总部-文林长老-灵玉之后不卖丹方问题

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 1986011 Depot 1986011
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