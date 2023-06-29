国风水墨汉字解谜游戏《梦蝶》今日正式上线

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游戏以“汉字的拆解重组和字义理解”为玩法重心，设计了与场景结合的谜题，让玩家们重温初学汉字汉语时，感受到的蕴含的博大精深的中华文化底蕴。

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制作游戏的炭焱网络是一个年轻富有想法的独立游戏团队，成员都有其热爱中国的传统文化，此前将岩彩画风与古文化相结合的解谜游戏《栖云异梦》得到了不少玩家的关注与喜爱，而本次《梦蝶》的制作初衷来源是如今许多人有着“提笔忘字“和”文化尝试缺失“等问题，而游戏中通过根据字义来拆解重组汉字，获取“想要”的文字演变成实物或效果的玩法，就是想要提醒我们，不能丢失基本的文化传承和素养。

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游戏模式采用了箱庭式的关卡模式，为了让游玩过程更具代入感，根据《庄周梦蝶》打造了一个充满水墨写意的世界观，其中主角“辽沐”通过“执笔化物”的能力，一路解谜冒险，前往传闻中的隐世了结心中未解之事，让玩家沉浸在中式写意表达的超然意境中。

在每一小关的谜题设计上，不仅将文字与场景中实物的互动紧密相连，其中也能发现很多耳熟能详的文学典故，例如《逍遥游》中的“北冥鲲鹏”、蜉蝣的“朝生暮死”、飞蛾的“扑火而灭“等等，不止局限于识字认字上，而是展现了一堂生动的”语文课“。

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游戏搭配了原创的OST和古风配乐也值得一提，与游戏整体的水墨意境相辅相成。

制作团队希望能用“游戏“这种最受年轻人喜爱的媒介形式之一，作为传播“中华文化”的“新船”让更多人以有趣的形式接受、了解、传承流淌在每个人血脉中的文化。

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让我们在隐世中相见～

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