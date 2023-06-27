1 修复某些状态下进入剧情时，腿部组件异常丢失的问题。
2 进入传说之塔的红色传送门将新增倒计时提示，倒计时期间可以
选择挑战第几层【必须击败过上一层Boss,该条件全存档继承】
3 最终boss-希思潘娜*索菲亚难度调整：
【阶段一：肌霸狗】略微降低爱之铁拳的攻击频率，降低铁拳连击的
触发血线。
【阶段二：终极兵器核心-Apx】调整各类武器的布局和攻击节奏。
【阶段三：远星歌姬—嘲愿之蛇】优化AI攻击策略。
4 修复取消进入传说之塔后可能无法打开菜单的bug。
西部幻想 West Fantasy update for 27 June 2023
V2.1.5版本更新说明
1 修复某些状态下进入剧情时，腿部组件异常丢失的问题。
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