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Earthling's Undertaking update for 27 June 2023

New UpdateV0.9.1

Share · View all patches · Build 11567374 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

[img]https://clan.cloudflare.steamstatic.com/images//42349149/291437365f83945508430bbb5c4866211eff98c1.png[/img]
各位玩家好，我们已于今天进行了新一轮内容更新，希望能给大家带来更好的游戏体验，具体内容如下：

  1. 开放所有境界，现在可突破金仙、圣人境
  2. 新增主线剧情，主角等级达到22级后在门派领取
  3. 新增四个结局，根据主线剧情的选择可以触发不同的结局，结局后游戏结束，不能在继续游玩
  4. 新增巫祝预设人物
  5. 新增所有预设人物的剧情任务，完成任务可获得技能，法宝
  6. 新增大地图内容，开放东州，西州，昆仑地图
  7. 新增探索副本-鬼方渊，山铁林，绝龙岭，麒麟崖，蓬莱岛，五龙山，普陀山，建木
  8. 新增神通系统，角色等级达到17级后突破可获得神通相关技能
  9. 新增部分成就
  10. 法宝调整：新增法宝，法宝技能，优化了法宝体系，现在法宝可根据角色等级成长
  11. 重构游戏内所有UI，更换UI美术风格
  12. 对背包右键菜单、数量选择等UI进行了功能上的优化
  13. 门派系谱添加了不显示不存在门派内成员的功能
  14. 修复部分拍卖行可能会引起的问题
  15. 拍卖行NPC拍下的物品不会再以原价卖出
  16. 修复几处会导致游戏卡住的问题

Changed depots in test branch

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天地归虚 Content Depot 1729411
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