（中大型更新）电气一夜全新立绘、增加解决窗口化游戏模糊的工具（关闭DPI强制缩放工具）

夏季特惠来临，为了迎接即将到来的夏季特惠，我们特意为玩家带来了一次特别的更新！

本同人作角色：电气一夜，终于拥有了属于自己的立绘！希望你们能够喜欢！

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此外，有的玩家反馈，本游戏在窗口化时，会出现字体狗牙锯齿，画面不清晰，界面模糊的问题。

这个主要是在Win8之后，微软将DPI缩放设置，从只在系统范围内，到强制将所有的软件进行缩放，从而导致了玩家一旦将系统DPI调到100%以上，有些游戏和软件会出现界面模糊不清，甚至会出现一个窗口占满全屏的问题。

于是，为了解决个别玩家窗口化游戏模糊的问题，我们还新增了“关闭DPI强制缩放工具”的选项。

只要在steam启动界面中打开工具，按照下面的流程图进行操作，就能完美解决因为DPI缩放而出现的游戏界面模糊的问题！(感谢@DevSeeD的脚本制作！)

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祝您游戏愉快！