系统优化及BUG修复：

1、优化了信物不能堆叠的问题，更新后，所有信物可以堆叠存放了，其次是所有信物的重量单位调整为0.1负重。

2、修复了在某些特定情况下进行采集时，会出现丢失道具的问题。

3、优化了窗口化设置时会丢失存档的问题，更新后，切换分辨率需要重新载入游戏，但游戏不会退出，也不会再丢失存档了。

4、再一次优化了大部分怪物的角色形象，重制了大量怪物的形象，使之更加符合逻辑。

职业调整：

毒师：

1、优化了毒师技能“淬毒”第十重的基础毒攻加成，略微上调。

2、优化了毒师技能“幽冥咒”的基础伤害值，略微上调。

3、优化了毒师绝学“万毒咒”的技能效果，现在施放“万毒咒”后，会附带减伤效果。

4、优化了毒师技能“影刃”的双攻基础伤害值，上调。

5、优化了毒师技能“鬼刃”的双攻基础伤害值，上调。

6、优化了毒师绝学“羽刃”的毒攻基础伤害值，上调。

7、优化了毒师连招“滋养”的内力恢复效果，略微上调。

8、优化了毒师连招“伏击”的双攻基础伤害值，上调。

9、优化了毒师连招“撕裂”的双攻基础伤害值，上调，以及流血效果的基础伤害值，上调，以及气血恢复效果，略微上调。

10、优化了毒师连招“毒爆”的基础伤害值，略微上调。

刀客：

1、优化了刀客技能“蓄力斩”的基础伤害值，上调。

2、优化了刀客技能“疾风斩”第八/九/十重的流血效果的基础伤害值以及直伤基础伤害值，上调。

3、优化了刀客连招“压制”的基础伤害值，略微上调。

4、优化了刀客连招“反击”的基础伤害值，上调。

5、优化了刀客连招“碎灵”的基础伤害值，上调，以及内力恢复效果，略微上调。

玄门：

1、优化了玄门连招“汲气”的气血以及内力恢复效果，上调。