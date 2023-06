Update on June 22, 2023(Notice)

Character Costume Update

▶ Before maintenance on June 22nd 2023, sales of ‘Character Random Box(Elena B)’ will be ended.

▶ After maintenance on June 22nd 2023, sales of ‘Character Random Box(Lin)’ will be started.

Sales Period : After maintenance on 06.22.2023 ~ before maintenance on 07.06.2023

Price : 225 Bullets/Steam 250 Bullets

∴ 'Lin (Gold)' appears in the box as a pickup character.

∴ Lin is most likely to come out of a box during the sales period.

▶ New costume option of ‘Lin’ will be added.

∴ Costume can be opened by consuming the same grade character.

∴ ex) Gold Grade Character x2 + TP(C) = Gold Grade Character Costume Open

▶ A new costume tuning option for 'Jayce' is added.

∴ Costume can be opened by consuming the same grade character.

∴ Ex) Gold Grade Character x2 + TP(C) = Gold Grade Character Costume Open

∴ The Platinum Character can consume TP(C) to obtain the corresponding costume.

[Random Box Components : Character Random Box(Lin)]

[table] [tr] [th]

Character Random Box (Lin) [/th] [th]

Price [/th] [th]

250 Bullet [/th] [/tr] [tr] [td]

Item [/td] [td]

Quantity [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.03000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.09000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.12000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Lin (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.06000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.94000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.82000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

3.76000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Lin (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.30000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

3.90000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

5.20000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Lin (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.60000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.73000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.19000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.92000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Lin (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.46000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Bic Mac (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Bic Mac (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.01667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Dudley (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Nick (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Bic Mac (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jayce (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jessica (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl B (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena B (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.00667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Bic Mac (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.33333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Bic Mac (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.55556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Dudley (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Nick (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Bic Mac (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jayce (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jessica (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl B (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena B (7days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.22222% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Bic Mac (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.13333% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Bic Mac (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.88889% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Dudley (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Nick (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Bic Mac (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jayce (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jessica (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl B (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena B (3days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.75556% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Dudley (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Nick (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Bic Mac (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jayce (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Jessica (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Cheryl B (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Elena B (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.85667% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Dudley (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Nick (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Bic Mac (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jayce (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Jessica (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Cheryl B (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Elena B (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

1.42778% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Dudley (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Nick (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Bic Mac (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jayce (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Jessica (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Cheryl B (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Normal) Elena B (1days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.57111% [/td] [/tr][/table]

Remark ※ You can get one more Character Random Box for every 3 purchases.

※ For 100 purchases: You can get a box where you can get Lin (Permanent) of Bronze to Gold grades.

[table] [tr] [th]

Character Permanent Box(Lin) [/th] [th]

Price [/th] [th]

- [/th] [/tr] [tr] [td]

Item [/td] [td]

Quantity [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin [/td] [td]

1 [/td] [td]

25.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Silver) Lin [/td] [td]

1 [/td] [td]

35.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

(Bronze) Lin [/td] [td]

1 [/td] [td]

40.000000% [/td] [/tr][/table]

[Egypt Package components]

[table] [tr] [th]

Egypt Package [/th] [th]

Price [/th] [th]

9,999 Bullet [/th] [/tr] [tr] [td]

item [/td] [td]

Quantity [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

(Gold) Lin (Permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

100.00000% [/td] [/tr] [tr] [td]

ANUBIS series random box [/td] [td]

5 [/td] [td]

100.00000% [/td] [/tr] [tr] [td]

Character random box [/td] [td]

3 [/td] [td]

100.00000% [/td] [/tr][/table]

Remarks ㆍThis product can be purchased up to 3 times.

Update Cleaver New Animation

▶ Cleaver new animation will be added after 22 days of June 2023 maintenance.

▶ The new animation will be applied first to "CEALVER GOLD STAR" and will be added to the Platinum rating later.

▶ To commemorate the addition of a new animation, the "CEALVER GOLD STAR" package is on sale.

Sales Period: After maintenance on June 22nd 2023 ~ Before maintenance July 6th

[table] [tr] [th]

CLEAVER GOLD STAR Package [/th] [th]

Price [/th] [th]

5,999 Bullet [/th] [/tr] [tr] [td]

Item [/td] [td]

Quantity [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

CLEAVER GOLD STAR [/td] [td]

1 [/td] [td]

100.00000% [/td] [/tr] [tr] [td]

GOLD KEY [/td] [td]

5 [/td] [td]

100.00000% [/td] [/tr] [tr] [td]

Advanced Weapon Extension Kit [/td] [td]

3 [/td] [td]

100.00000% [/td] [/tr][/table]

New Effect Card Update

▶ New cards that have effects are on sale.

Sales Period : After maintenance on June 22nd 2023 ~ Before maintenance on July 6th 2023

[Random Box Store]

RAIN CALLINGCARD Random Box

[table] [tr] [th]

RAIN CALLINGCARD Random Box [/th] [th]

Price [/th] [th]

150 [/th] [/tr] [tr] [td]

item [/td] [td]

Quantity [/td] [td]

Probability [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN ALLEY (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.300000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN CITY (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.300000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.300000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET B&W (permanent) [/td] [td]

1 [/td] [td]

0.300000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN ALLEY (7Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN CITY (7Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET (7Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET B&W (7Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

2.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN ALLEY (3Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

5.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN CITY (3Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

5.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET (3Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

5.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET B&W (3Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

5.000000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN ALLEY (1Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

17.700000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN CITY (1Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

17.700000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET (1Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

17.700000% [/td] [/tr] [tr] [td]

RAIN SUNSET B&W (1Days) [/td] [td]

1 [/td] [td]

17.700000% [/td] [/tr][/table]

Remarks

ㆍIf you purchase 50 times, you can obtain a box that can acquire 1 permanent item 100%.

ㆍIf you purchase 3 times, you will receive 1 RAIN CALLINGCARD Random Box as a bonus.

Event

▶ Bullets Charge Event

Event Period : After maintenance on June 22nd 2023 ~ Before maintenance on July 6th 2023

Bullets Product List

Only 3 times – 30% Discounted Product

[table] [tr] [th]

Charge Amout [/th] [th]

Price [/th] [th]

Limitation [/th] [/tr] [tr] [td]

500 Bullets [/td] [td]

3.99$ [/td] [td]

Only, 3times [/td] [/tr] [tr] [td]

1200 Bullets [/td] [td]

6.99$ [/td] [td]

Only, 3times [/td] [/tr] [tr] [td]

2500 Bullets [/td] [td]

13.99$ [/td] [td]

Only, 3times [/td] [/tr] [tr] [td]

6500 Bullets [/td] [td]

34.99$ [/td] [td]

Only, 3times [/td] [/tr][/table]

▶ Korean War 73rd Anniversary Event Mission

Mission Period : June 24th 00:00 ~ June 26th 23:59 (UTC)

Korean War 73rd Anniversary Event Mission – Play 4 times

[table] [tr] [th]

Stage [/th] [th]

Achievement Condition [/th] [th]

Rewards [/th] [/tr] [tr] [td]

1 [/td] [td]

1 [/td] [td]

K2C GL TAEGEUK (Permanent) x1 [/td] [/tr] [tr] [td]

2 [/td] [td]

2 [/td] [td]

M67 H/G TAEGEUK 15 days [/td] [/tr] [tr] [td]

3 [/td] [td]

3 [/td] [td]

M18 SMOKE TAEGEUK 15 days [/td] [/tr] [tr] [td]

4 [/td] [td]

4 [/td] [td]

K5 TAEGEUK (Permanent) x1 [/td] [/tr][/table]