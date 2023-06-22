V2.0.6 版本更新公告

1 修复部分玩家存档继承失败导致新地图无法正常加载的问题

2 修复在子弹时间中被雷击晕将会陷入漫长的静止时间的问题，现在被眩晕会立即退出子弹时间

3 菜单界面鼠标点击武器切换键时会正常切换说明，之间只有键盘数字键1234会触发

4 木薯岛营地的NPC受到攻击或死亡后，对应的商店、旅店服务点将消失。

5 Boss幽帝平衡性调整：

[1] 代码浮球的字体将始终保持水平朝下，方便玩家分清代码的类型。

[2] 代码生成的位置将始终保持在幽灵的背面，不会无脑贴脸杀了

[3] 最后的other world survivor 悬浮球每个的耐久度从 33hit 调整为20hit,修复了重生后不会复原的Bug。