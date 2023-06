2023.06.21

Added full keyboard mapping:

Keyboard Key - Controller Glyph - Action

Control Mapping:

Left Arrow - Left Arrow Move - Move

Right Arrow - Right Arrow Move - Move

Up Arrow - Up Arrow - Accelerate up quicker / Look Up (hold)

Down Arrow - Down Arrow - Duck / Look Down (hold)

A - Bottom Face Button - Jump / Confirm (in menu)

Space - Right Face Button - Run / Spin Jump (while in air) / Back (in menu)

S - Left Face Button - Shoot

D - Top Face Button - Lay Bomb

Q - Left Shoulder / L1 - Angle Bow

Left Shift - Right Shoulder / R1 - Sanguki Arrows

Left Control - Left Trigger / L2 - Ascend

W - Right Trigger / R2 - Grapple

Tab - Left Stick Click - Cycle Selector Type

C - Right Stick Click - Toggle Selctor

1 - Left Analog Up - Select Top for Selector

2 - Left Analog Right - Select Right for Selector

3 - Left Analog Left - Select Left for Selector

4 - Left Analog Down - Select Down for Selector

Return / Enter - Right Menu Button - Pause

Right Shift - Left Menu Button - Open / Close Map