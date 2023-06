更新了六层的部分新内容

修复了二层boss战跳跃BUG

修复了五层boss战跳跃BUG

修复了六层无法进入房间BUG

修复了六层卡死BUG

更新了两个新地图与新BOSS

20张左右的CG

2个新结局

3首新音乐

Updated some new content on the sixth floor

Fixed the second floor boss war jump bug

Fixed five layer boss war jump bug

Fixed sixth floor inaccessible bug

Fixed sixth floor stuck bug

Updated two new maps and new boss

20 or so CGS

2 new endings

3 new music

The plot increases by about 2 hours