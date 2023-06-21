6月21日版本更新公告

各位玩家好，刚刚我们更新了一个补丁，修复了一些影响大家体验的问题，若大家在游玩过程中遇到任何问题，都可以加入官方玩家群，联系带【问题反馈】的管理员向我们反馈， 预祝各位端午安康！

V0.7.0621b33 版本日志

【新增】

加入释法寺后，可通过与慧元对话可得知当前自身的佛法感悟

马车地图新增地点迷踪林，通过宠物可以在迷踪林、悟道之地程启程传送

新增说书人、萧元霸、完颜亮品格倾向

【调整】

取消原通过慧元请教获取如来神掌的途径，调整为佛法感悟400以上，通过参悟释法寺石碑获得；石碑参悟将根据属性领悟不同武功：拳掌高则领悟《如来神掌》，长兵高则领悟《达摩杖法》；

Npc老魔头开放送礼交互，喜好类型：乙级食物、乙级酒

【修复】

修复了成就“封官赐爵”错误配置的问题

修复了在创角起名界面返回仍会显示能力界面的问题

修复了丙级伐木采集界面物品显示空白的问题

修复了完成释法寺慧远事件后个人关系被清零的问题

修复了阅读“妙法莲华经”经书时进度未正确清除的问题

修复了破空拳没有外功效果的问题

修复了离开封禅台后返回场景错误的问题

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