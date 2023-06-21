《古剑奇谭网络版 海外版》6月22日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年6月22日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

龙舟竞渡

临近盛夏，暑热难当，在步云洲往来的仙家弟子也多了起来，意在这云外仙洲上享一时清凉，还有些颇有修为的小灵精也混迹其中，带来了家乡的避暑之法，仙家弟子们若有兴趣，不妨去步云洲找艾淙淙体验一番吧！

前往步云洲寻找艾淙淙参与匹配，进入小游戏。

☆秘境更新

双树宫的【挑战】难度将在2023年6月22日中午12时开启。

“天门终开”版本秘境预告：

泉底巫祝：

双树宫前掌事巫祝，乌诏前大祭司乌拉西玛的爱人。两人的爱情使乌拉西玛违背乌诏族规，受到名为血噬天罚的残酷惩罚，更因留下的恶咒变得疯狂嗜血，尤其以杀伤亲近她的人为乐，甚至许多天玄教人也死在乌拉西玛手上。最终练红针不得不亲手将乌拉西玛杀死——这才是世袭大祭司的乌家施予的真正“惩罚”。

为坚守永不分离的誓言，也为完成乌拉西玛清醒时的遗言——宁可永为孤魂野鬼，也不与“亲人”在地下相见——练红针以自身命魂将她封印在阴幽泉中。但单希亚强夺阴幽泉，使得乌拉西玛的怨灵得以释放，练红针的残魂也随之现身。

忘忧谷之战·神一：

柳之祸平息后，神一道天与天玄教就如何处置寄身相、和天玄总坛中的上古遗物七曜古镜屡有争执。直至五年前，两教终于在忘忧谷爆发大战，彻底决裂。你在各方知情人的引导下，逐渐了解那惊心动魄的一战……

上述秘境的【挑战】难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年6月29日中午12时开启，【冒险】难度将在2023年7月2日中午12时开启，难度探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，了解天玄教与神一道天结怨的始末。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年6月21日