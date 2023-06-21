《蜀山：初章》网络版第十五次更新、合服及新服开服公告

各位道友好：

官方已完成第十五次更新，现已开启服务器，大家可进入游戏正常体验！

【更新内容*24条】

1、开启【诸天征伐·乱】第2赛季-亘古长青

2、端午节期间将重新开启积分商城，可通过红袖坊进入；

3、新增端午节期间，红袖坊-百业-限时热销中添加4种家具套装礼包；

4、新增端午节期间，红袖坊-百业-端午放粽中添加每日免费领取的限时礼包；

5、新增副本玩法【无极幻境】，其中将大量产出炼兵、炼器所需的打造书，且产出为非绑定道具。副本将在每天下午两点与六点各开启一场，每一场持续时间为一个小时，玩家两场均可进入。战场中无法进行组队等操作，仅能各自为战。欢迎各位道友前往参与，我们将持续关注并听取意见，逐步进行优化调整；

6、新增复活方式，在【无极幻境】中，玩家仅能选择普通复活，复活时将在随机点复活；

7、新增道具掉落方式，在【无极幻境】中玩家击败怪物，掉落物所有玩家均有拾取权限；

8、新增野外首领BUFF效果【岿然如拒】：当攻击者境界小于自身12个小境界时，将免疫其释放的强制仇恨类与嘲讽类技能。我们希望通过此项调整，解决极小部分玩家恶意吸引怪物仇恨的问题，请各位道友健康、友好游戏；

9、新增装备赋灵表现效果，现在将根据装备的赋灵等级改变装备详情界面的展示效果；

10、新增高级阴阳八卦牌开启期间，将自动进行装备修理，绑定铜币不足时无法修理；

11、优化红袖坊的界面展示

12、优化宗族界面的界面展示

13、优化捏脸界面的界面展示

14、优化蛊灵选择攻击的逻辑，现在蛊灵将自动攻击角色正在攻击的目标；

15、优化阴阳八卦牌将保存上一次的选择；

16、优化邮箱中，已读或已领取的邮件，将在72小时后自动删除；

17、优化法宝精炼时，可批量选择精炼道具。选择的精炼道具数量较多时，未消耗的道具将进行返还；

18、调整元婴突破至化神的条件【斩魔】，我们听取广大玩家的建议，将此突破条件由原来的“通过九华副本-噩梦难度”调整为“击败九华副本-噩梦难度中的三号首领”；

19、调整蛊灵与角色之间的最远距离，现在增加为18米；

20、修复蛊灵技能需要点选两次才能释放的问题；

21、修复炼体技能【铁马惊风·冰】对选中队友释放偶发没有效果的问题；

22、修复炼体功法【达摩益气经】的功法层数显示错误的问题；

23、修复组队时，有队员退出队伍可能导致其他玩家画面卡死的问题；

24、修复追赶机制可能导致获得上限内修为熟练异常的问题；

新功能玩法开启后，有问题出现的风险。我们将随时准备进行优化，请道友们多多见谅！

【停服维护补偿】

维护补偿：（绑定）铜币*15888

补偿将在开服后通过邮件发放，请注意查收！

感谢各位道友的支持，我们会加紧开发进度，继续推进新一轮的优化及新资料片的开发。更多内容大家可以持续关注我们的爆料，请大家多多期待。蜀山项目组将持续优化产品，带给大家更好的体验！

【联系官方解决BUG】

1)进入游戏后，在游戏内点击“联系官方”按钮，输入手机号进行绑定，然后下载fanbook应用即可加入官方fanbook社群在里面直接联系我们

2)进入游戏后，点击客服系统，直接通过此聊天系统联系我们解决问题

【与道友交流修仙心得】

进入官方Q群733747412

《蜀山：初章》重楼工作室

2023年6月21日