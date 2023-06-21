『化欣喜之情于满园樱色，于万里晴空续明日之章』——《爱丽娅的明日盛典！Flowering Sky》现已发售！首促入手可获25%折扣，拥有前作《爱丽娅的明日盛典！》更可获10%额外折扣！

本作内置简体中文、繁体中文与日文版三版本，支持多达31个Steam成就以及云存储等功能，也支持大量额外内容。前作现也同步新史低促销中！

常见QA：

Q：如何切换简繁日版本？

A：在游戏主界面右下方的选项卡可以即时在简体中文、繁体中文和日文之间进行切换。

Q：如果想要获得本游戏的额外内容该怎么办？

A：请访问NanaWind（七风社）的官方网站查询相关信息。

Q：在官网商城购买的激活码是否在Steam有激活区域限制？

A：没有区域限制，支持全区激活，并可额外获得积分。

《爱丽娅的明日盛典! Flowering Sky》是日本美少女游戏知名品牌NanaWind（七风社）制作的超能力校园恋爱题材作品，是由原班人马打造的名作《爱丽娅的明日盛典!》的续作。本作由业内知名女性画师七尾奈留和Mitha联合担当原画与角色设计；由超人气声优桐谷华、秋野花、阳茉莉等领衔为游戏女主角献声。除音画兼备外，由叶月sai领衔的剧本也将前作的世界观扩展和角色塑造的更加出色。