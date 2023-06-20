测试分支更新日志 23-6-20

修复错误：

战斗：

修复莫女的神力：幽潭七水、玄潭鬼毒所含毒素没有正确生效的BUG 修复玉女神剑准备中多次施展功法消耗气势时不会减少太玄神刀和达摩剑法特效层数的BUG 修复玉殒指特效有时对运用者造成更多伤害的BUG 修复寒毒、赤毒发作造成的重创不会使人物战败的BUG 修复羽衣功特效添加的破绽封穴不会使敌人战败的BUG

6**[/b]. 修复逆练灵悟功、逆练伏龙刀法、逆练天地笑效果未影响BOSS所有功法的BUG 修复战斗中选择物品界面会出现厨艺工具的BUG 修复使用喉声施展剑柄魔音功法时报错的BUG 修复战斗开始时AI饮酒后小概率报错的BUG 修复爻图奇术获得杀式时不会再次触发无想神通特效的BUG 修复锁喉阴手损耗敌人气势比例错误的BUG 修复战斗中己方兵器内外比例条显示错误的BUG 修复染尘子施展九剑·鬼神霞时不普攻的BUG 修复战斗中暂停时打开选择物品界面时人物轻微移动的BUG 修复战斗中选择药品外敷后再次点击药品显示错误的BUG 修复天蛇换骨功对错误的重创类型生效的BUG 修复战斗中使用完同道指令后无法立刻进行普通攻击的BUG 修复战斗中奇窍功法有时显示不全的BUG 修复同道出战结束后，掠阵、警示指令计时不减少的BUG 修复同道出战时可能逃跑的BUG 修改相枢身法魔我自在效果，修复相枢施展身法后不攻击的BUG

[b]产业：**

22. 修复鼠标悬停切换界面时产业按钮缩放可能未更新的BUG

23. 修复产业规划时通过特殊操作可以移动不能移动的建筑的BUG

24. 修复产业规划时可打开任务面板而导致报错的BUG

25. 修复产业规划界面中右键尝试退出时选择否，可以唤出左侧经营列表的BUG

26. 修复产业依赖练功房的经营建筑选择经营人物时显示的资质不正确的BUG

27. 修复促织陈列中错误使用图标“月”的BUG

28. 修复促织陈列中促织和蛰罐的名称未对齐的BUG

29. 修复促织Tips中蛰龄数字不对齐的BUG

地图：

30. 修复旅行事件受赠同道触发时，推荐人不位于任何定居点产生隐式报错造成旅行进程卡死无法操作的BUG

31. 修复小地图切换区域后，进入再退出产业界面，地图无显示内容的BUG

32. 修复完成封魔神光时, 下一封魔神光生成位置被奇书奇遇占据将导致报错的 BUG

33. 修复路径清除后，再次点选当前选中地格，没有生成路径的BUG

34. 修复读档逃往邻接地格时可操作移动产生报错的BUG

奇书：

35. 修复太吾失去奇书时功法和兵器栏位特效未消失的BUG

36. 修复奇书持有者入邪发狂袭击身边的角色, 目标刚好为自己正在保护的对象, 对方请求保护后奇书发狂者将自己打了一顿后劫持自己导致过月报错的 BUG

37. 修复奇书持有者因违反门规受到惩罚可能导致奇书被没收, 该奇书从此失踪不再出现的BUG

其它：

38. 修复商店的额外商品的价格和标记显示BUG

39. 修复商店额外商品的标记TIP文本错误的BUG

40. 修复奇遇从起点转点走出时第一个场景近景动画可能为空的BUG

41. 修复乱葬岗、寻找冰蚕、寻找断肠草、寻找血蟾、寻找邪窍花、世外秘境等奇遇中关于毒抗计算错误的BUG

42. 修复与冷淡或陌路的太吾村民对话时，文本框出现 {0} 的BUG

43. 修复游戏日志出现分割线被其他日志信息替代导致的文本显示错乱的BUG

44. 修复运功界面中真气有增减时显示错误的BUG

45. 修复乞丐一技能乞讨银钱可能计算错误的BUG

46. 修复与NPC结仇之后的敌对行动缺少属性消耗限制的BUG

47. 修复母亲分娩时，母亲的状态不可养育孩子，如出家、不可婚配等，孩子的亲生父亲和母亲的配偶不是同一个人，并且母亲的配偶（孩子的名义父亲）刚好出家、不可婚配等，此时过月分娩判定孩子的归属时报错的 BUG（等我捋一下，这是什么情况？！）

48. 修复运功界面占用多格的功法品级图标位置错误的BUG

49. 修复特殊角色的人物界面显示魅力错误的BUG

50. 修复较艺的决定主题界面部分对话文字被遮挡的BUG

51. 修复NPC一年内会重复多次祭拜故人的BUG

52. 修复功法突破后气势消耗未即时更新的BUG

53. 修复使用秘闻穿针引线结下仇怨成功时人物占位符错误的BUG

54. 修复研读页面的补全框的尺寸错误的BUG

55. 修复人物持有界面NPC的喜好文本超框的BUG

56. 修复研读界面的补全信息在无研读目标时也显示的BUG

57. 修复验毒的数据错误BUG和异常存档数据错误BUG

优化调整：

战斗：

增加大部分摧破功法的攻击范围，减轻玩家对于摧破的施展的判断负担，同时也提高敌我双方对摧破的应对需求，提高依靠移动躲避摧破的难度，提高以护体功法抵挡摧破的重要性 降低身法、护体的施展所需时间，使其能更及时地应对需要立即进行移动或防御的情况 降低身法的持续消耗和移动消耗速度，使身法的效果更加持久，能够组合出更多玩法 调整破绽与点穴的持续时间，低级的持续时间更短，而高级的持续时间更长，增加高级破绽与点穴的价值 修改提气、架势的增加规则，人物的提气、架势较低时的提气、架势增长大幅增加，约增加为此前的200%，人物的提气、架势最高时的增长略微降低，约降低为此前的80%，以缓解游戏前期人物提气、架势较低时，功法施展节奏慢的问题 调整各难度的战斗难度参数，其中普通难度略有降低，必死难度略有提高 降低九至四阶功法的提气、架势消耗、九、八、七阶功法的提气架势总消耗降低为60%、六、五、四阶功法的提气架势总消耗降低为80%，以缓解游戏前期，功法施展节奏慢的问题，同时，也让低阶功法与高阶功法的价值有更多的区别 修改无患手的攻击部位参数为胸背10，腰腹10，头颈10，提高击中敌人头部，触发功法特殊效果的可能性 降低各毒素的衍生比例，以使其符合新的中毒系统的玩法，以免过高的衍生比例破坏整体的战斗玩法丰富度 调整战斗伤害的计算公式，进一步调节兵器攻击、摧破攻击、前期、后期的战斗体验，使敌我双方在攻击与防御差距不大时，攻防对伤害的影响更大 调整透骨切剖法的伤害加成，由提高90%调整为提高45% 调整助战同伴的“真气”指令，由传输1种类型的真气3点，改为传输所有类型的真气各3点 优化自动战斗设置界面在战斗暂停时的显示效果 添加了将战斗中调整的自动战斗设置手动同步至系统设置的功能 调整“攻势”的显示位置，使其仍像更早版本一样，与脚力显示在临近的位置，略微减轻玩家需要不断关注不同位置的战斗信息的压力 调整部分战败标记的图标样式，解决部分战败记在各版本迭代过程中，风格未很好的统一的问题 在修习界面，增加了对内功、被动绝技的内、外功比例调节操作，为后续可能增加的新调整做一些前期准备 调整脚力的恢复规则，取消了脚力从空到恢复满的第二个恢复过程，当脚力恢复计时完成时，脚力会立即恢复

较艺：

19. 对较艺AI进行了调整，现在的AI会根据自身的立场，对不同分数以及提问、反问、解答做出相应的对策，也会根据当前分数差调整不同的落子策略，同时现在的AI会更加频繁地根据当前情况使用手上拥有的策略

20. 为较艺添加了同道助战，出战的同道会协助较艺比试，三名同道均可作为拥有的论据，像使用“书籍”提供的论据一样进行使用，一名同道在一次较艺比试中仅可使用一次

21. 较艺添加了策略卡牌效果的预览动画，选中卡牌并悬停对应交互格时可看到如果卡牌成功生效时影响的格子对象与实际生效效果

22. 添加了分数消失以及论据增减的动画效果

23. 为双方较艺中使用的迫使不语行为添加了负面秘闻

奇遇：

24. 调整奇遇中的“合道”功能，仅能在已选择的前进路线上进行“合道”，以避免没有任何意义的“合道”操作

25. 调整已被收服的外道巢穴和可收取外道巢穴的贡品时的奇遇图标样式，使其能够更加清晰的表达该类外道巢穴的状态

26. 加快奇遇中各类格子的生成和展开速度，加快奇遇的节奏，改善奇遇的体验

27. 修改天下武林盟会奇遇事件，增加武林盟会比武获胜一方为门派时的奖励事件

物品：

28. 调整和增加所有武器的攻击范围，减轻玩家对于攻击时机的判断负担，同时也提高对兵器攻击的应对需求

29. 提高大部分武器的攻击加成，尤其是攻势消耗多的武器的攻击加成，提高重武器的追击，降低轻武器的追击，缓解攻势消耗不同的武器在攻击频率、攻击效果上的过大差异所带来的不佳战斗体验

30. 提高武器、护具的重量，金铁较多、玉石次之、木材较少，提高玉石护具的破刃，缓解不同材质的武器差异度不足或强度差异过大的问题

31. 调整和增加解毒药的效果，以适应新的中毒系统

32. 提高宝物所增加的毒素抵抗，以适应新的中毒系统

其它：

33. 增加人物的基础负重，由12增加为15，以匹配武器、护具的重量的调整，减轻低膂力玩家在装备负重上的压力

34. 降低奇书的资质加成，由各个增加资质的节点增加5点人物资质调整为增加3点人物资质

35. 绝技奇书特效“源流”威力加成由3倍改为2倍

36. 调整匠人三技能，对精制效果的影响，由提高100%调整为提高50%

37. 优化了地图底部信息栏的显示，增加资源、文化、安定等信息的上限值显示

38. 因手记系统的逐步优化，删除了原本屏幕上方的临时任务提示文本

39. 将门派支持度特殊效果中的“提升实战研读触发概率”调整为“提升实战研读效率”，增强对应门派支持度特殊效果的实用性

40. 合并同类的即时通知信息，减少信息数量过多对玩家造成不好的游戏体验

41. 现在打开系统选项时，背景音量会逐渐淡出，直到关闭系统选项界面

42. 优化产业系统中鸡的显示，使其在连续打开产业地图时不会出现的位置飘忽不定

43. 调整NPC获取书籍的途经，NPC 对他人请求、偷师、唬骗技艺和功法, 以及指点除太吾以外的角色时, 不会再生成新的书籍

44. 贵客豪客技能效果调整，在开启了二技能后使用一技能喝淬毒的茶酒太吾不会中毒，平时服食淬毒的茶酒也不会中毒

性能：

45. 优化秘闻系统的部分逻辑，提高其性能

46. 优化产业界面的性能，减少打开界面的卡顿

47. 重写在大地图界面长途旅行时的寻路算法，以支持载具加成后的最短路径计算

新增内容：

一、 血犼教地区短剧情《血冢遗姝》

“生也，死之徒；死也，生之始，

扬州城外鬼影憧憧，血犼谷中血冢森森，

诸事万般诡秘，墓中死者苏生，

其中究竟，却是无人能知，

前尘往事，无处可追寻，

今生因缘，相逢后又起，

此次际遇，或可了悟血冢遗姝之谜，一探血犼秘法渊源……”

地区短剧情旨在用简短的、不过多干预大家游戏的方式，向大家尽可能多地讲述太吾世界的方方面面，丰富太吾世界的故事内容，

十五个地区各有一个短篇故事，每个短篇故事的篇幅在1至2小时以内，会陆续更新给大家，

在一开始，我们需要做的准备工作较为繁杂，更新速度将会较慢，随后，我们会逐渐加快地区短剧情的更新速度！

（血犼教地区短剧情的战斗难度较高，还请谨慎前往）

二、战斗：

基于已经逐渐稳定的战斗系统，我们在这次的更新中，为改善战斗体验，提升大家的战斗乐趣和挑战，结合了许多玩家们的建议，做出了非常多的努力和尝试，其中包括优化调整，也包括一些从底层改变战斗乐趣的新设定，要本次更新日志中，可能无法逐一说明，

而太吾的战斗系统又十分复杂，战斗体验的优化注定是一个非常依赖玩家反馈的艰巨任务，我们会持续对其中的不足做出调整，如果大家有好的建议，还望大家前往我们的官网给予我们反馈！

战斗操作：

不断改进战斗中的各类操作一直是我们最核心的努力方向之一，以下是我们在本次更新中所新增的改善战斗及战斗相关操作的内容，希望可以略微提升大家的战斗操作体验 1.1. 在战斗中，增加了施展功法时的消耗预览机制，可以更加清晰地知道所施展的功法将要消耗多少提气、架势等战斗中的资源 1.2. 新增战斗操作的预约机制，在以往的战斗中，当人物在进行各种动作时，玩家将无法进行接下来想要进行的操作，在新增了战斗操作的预约机制后，玩家可以随时点击接下来想要进行的操作，提升战斗中的操作体验 1.3. 新增战斗施展摧破功法时，战斗背景会略微变暗的表现，以集中战斗画面里需要注意的内容，避免战斗中复杂的信息与摧破功法表现层次不够分明 1.4. 增加了在战斗结束时，根据战斗中恢复真气所需要消耗的内力的情况，自动尝试补充人物损耗的真气的机制，以减少玩家因在战斗中损失真气又需要手动补充而带来的繁复操作 1.5. 可以在战斗界面中打开系统设置界面

毒素抵抗：

毒素玩法作为一个特殊又受欢迎的玩法，其自身的可玩性、合理性以及与其它系统的关联性均十分重要，在此前的混合毒素更新后，我们也非常积极地收集到玩家们的相关体验，如低毒抗人群的大面积暴毙、用毒越级太轻松游戏失去挑战、人物的毒素承受能力差距大体验浮动大等，

因此，在本次更新中，我们彻底调整了整个毒抗体系，希望可以缓解以上的问题并创造一个更稳定的玩法基础 2.1. 重新制作整体中毒、毒素抵抗的规则和机制 2.2. 在新的毒抗系统中，所有人物可以承受的中毒量均相同，当人物某一类毒的中毒量达到500，3500，12500这三个量时，人物会相当于身中生毒、身中剧毒、身中奇毒，在战斗中，则表现为出现1个、2个、3个中毒标记 2.3. 但是，人物将拥有新的属性“毒素抵抗”，毒素抵抗代表着人物在承受对应的毒素时，能够减免多少中毒量，如：赤毒毒抗为50%的人，在受到100赤毒侵袭时，只会中50点赤毒 2.4. 人物的“毒素抵抗”可能为负数，这会增加人物的中毒量，如：赤毒毒抗为-50%的人，在受到100赤毒侵袭时，会中150点赤毒 2.5. 人物的“毒素抵抗”可能为100%，这时人物将免疫该类毒素的侵袭，并在人物毒抗面板显示为“不侵”，并且该类毒素也无法发作，只是，这种 “不侵”是有可能因为毒抗被降低而解除的，“不侵”之前所中的毒素也会继续潜伏在人物体内，等待人物的毒抗降低后，伺机发作

真气影响：

真气的多寡，是太吾世界中人物强弱的一个基础，在此前的设定中，真气对人物的影响并不如预期的大，同时也很容易在战斗中发生巨大的波动，因此，在战斗系统逐渐稳定之后，我们也在着力于修补这些缺陷 3.1. 更改不同类型的真气对人物的加成类型，使每种真气都有各自更合理也更符合真气概念的加成，如：轻灵真气在更改后，会提供大量的迅疾、闪避等 3.2. 真气在战斗中损耗或增加时，不再完全影响人物的能力，而是只产生一半的影响，如：100点摧破真气为人物提供了1000点力道，如果人物在战斗中，损失了100点摧破真气，那么，人物并不会损失1000点力道，而是只损失500点

功法精解：

在本次的更新中，我们实装了名为“精解”的新玩法，所谓精解，乃是去繁就简，提升人物武学深度的重要功能！ 4.1. 在人物的运功或修习界面，可通过点击“精解”按钮，将任意功法进行“精解” 4.2. 被“精解”的功法，所占用的运功栏位会减少1格 4.3. 但是，因为精解之道，相应的武学知识也被提炼，对运用者有了更高的要求——被“精解”的功法的使用需求会大幅提高，原本占用2格运功栏位的功法提高150%，原本占用3格运功栏位的功法提高100% 4.4. 如果被“精解”的功法是内功，还会导致该内功因无法畅通运转，失去其原本为运用者提供的运功栏位，转而将失去的运功栏位变化为数量较少的万用栏位 4.5. 还望大家量力而行，通过合理的“精解”，组合出更加丰富的功法套路

功法迭代：

随着与血犼教相关的地区短剧情的更新，以及战斗系统的逐渐稳定，我们也终于可以开始调整那些此前一直没有时间好好打磨的功法效果了！

而在本次更新中，我们将针对“血犼教”的功法，进行迭代，迭代的目的，主要是解决现版本中，部分功法的特殊效果不够特别、或不够强力、或过于强力的问题，



（在此后的更新中，各门派的功法迭代将随着各门派的地区短剧情同步更新）

因功法的迭代内容十分的多，更新日志篇幅有限，故而暂不对迭代前的效果做过多展示，以下仅展示迭代后的功法效果：

5.1. 内功： 5.1.1. 太阴炼形：将运用者的「纯阳」内力转化为「归元」内力，转化的比例越多，运用者的「归元」类功法的威力就增加越多；如果运用者原本没有「纯阳」内力，运用者不会被「纯阳」、「归元」类功法命中要害 5.1.2. 逆太阴炼形：将运用者的「玄阴」内力转化为「归元」内力，转化的比例越多，运用者的「归元」类功法的威力就增加越多；如果运用者原本没有「玄阴」内力，运用者不会被「玄阴」、「归元」类功法命中要害 5.1.3. 逆血童大法：参数：损耗量 +100% 5.1.4. 血犼邪经：运用者的内力属性为「归元」时，运用者所有的功法更难被「封禁」、「打断」；运用者受到「归元」、「玄阴」、「纯阳」类功法的攻击时，重创伤害降低80% 5.1.5. 逆血犼邪经：运用者的内力属性为「归元」时，即使施展功法所需的身体部位已残毁，仍能继续施展，但功法威力减少；运用者受到「归元」、「玄阴」、「纯阳」类功法的攻击时，能够进行招架，且如果运用者的招架未被敌人的摧破功法打破，敌人会受到此功法的反噬伤害 5.1.6. 童子血炼法：大幅增加运用者的「归元」类功法的威力；可在施展「归元」类功法的过程中，点击消耗最少5点，最多15点运用者的摧破真气，增加「归元」类功法50%的施展进度，最多将施展进度增加至75% 5.1.7. 逆童子血炼法：大幅降低运用者的「归元」类功法的提气、架势消耗；可在施展「归元」类功法的过程中，点击消耗最少5点，最多15点运用者的摧破真气，大幅增加「归元」类功法的威力

5.2. 绝技： 5.2.1. 血食功：每当运用者对敌人造成1个直接外伤标记，就能随机消除运用者自身外伤程度不高于4的部位上的1个外伤标记 5.2.2. 逆血食功：每当运用者对敌人造成1个直接内伤标记，就能随机消除运用者自身内伤程度不高于4的部位上的1个内伤标记 5.2.3. 心我两灭咒：每当运用者助战的同伴的战败标记总数超过战败条件的一半时，根据该同伴的各类真气的数量，使运用者获得大量的真气 5.2.4. 逆心我两灭咒：每当运用者助战的同伴的战败标记总数超过战败条件的一半时，根据该同伴的各类真气的数量，使敌人失去大量的真气 5.2.5. 血童不死身：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，如果运用者的内息紊乱未达到“绝断”，运用者的内息紊乱就会开始持续增加，在运用者的内息紊乱达到“绝断”之前，运用者无法被击败，且运用者造成的直接外伤与受到的直接内伤提高40%，且施展功法所需消耗的架势降低50% 5.2.6. 逆血童不死身：当运用者的战败标记总数达到战败条件时，如果运用者的内息紊乱未达到“绝断”，运用者的内息紊乱就会开始持续增加，在运用者的内息紊乱达到“绝断”之前，运用者无法被击败，且运用者造成的直接内伤与受到的直接外伤提高40%，且施展功法所需消耗的提气降低50%

5.3. 护体： 5.3.1. 鬼夜哭：以此功法进行防御时，每当运用者成功对敌人的兵器攻击进行反击，依次对比运用者与敌人的冷静、聪颖、热情、勇壮、坚毅赋性，敌人每有一项赋性低于运用者的赋性，运用者就有一定的几率向敌人施加1个「无」式 5.3.2. 移魂大法：参数：转移15%紊乱 5.3.3. 逆移魂大法：参数：转移15%紊乱 5.3.4. 天魔通：参数：施毒量 120 5.3.5. 逆天魔通：参数：施毒量 120

5.4. 身法： 5.4.1. 飞尸大傩舞：运用者以此身法对敌人施展腿法造成的直接外伤无法被任何效果降低，且腿法发挥十成威力时，此身法的持续时间就会增加 5.4.2. 逆飞尸大傩舞：运用者以此身法对敌人施展腿法造成的直接内伤无法被任何效果降低，且腿法发挥十成威力时，此身法的持续时间就会增加

5.5. 毒砂： 5.5.1. 血犼砂：此功法向敌人施加的赤毒将变化为更难驱除的顽毒；此功法发挥十成威力后，如果敌人赤毒攻心，使敌人赤毒发作 5.5.2. 逆血犼砂：此功法向敌人施加的赤毒大幅提高，但有较低的几率令运用者同时被施加一部分赤毒；除非被毒害者天生赤毒不侵，否则此功法施加的赤毒无视被毒害者一半的赤毒抵抗 5.5.3. 逆蚀骨烂肠砂：此功法对敌人腰腹造成的直接伤害提高30%；此功法发挥十成威力时，损耗敌人的架势 5.5.4. 金蟾五毒砂：参数：20% 5.5.5. 逆金蟾五毒砂：参数：20%

5.6. 指法： 5.6.1. 毒龙爪：此功法发挥十成威力后，运用者获得10层此效果：运用者以摧破类功法向敌人施加的赤毒由「生毒」提升为「剧毒」、由「剧毒」提升为「奇毒」，且运用者带有赤毒的摧破类功法的施展速度大幅提高 5.6.2. 逆毒龙爪：此功法发挥十成威力后，运用者获得10层此效果：敌人以摧破类功法向运用者施加的赤毒由「奇毒」降低为「剧毒」、由「剧毒」降低为「生毒」，且敌人带有赤毒的摧破类功法的施展速度大幅降低 5.6.3. 锁喉阴手：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者击中敌人的腰腹，此功法的威力增加、开始施展时的施展进度增加，此效果最多累积2层；此功法发挥十成威力时，大幅损耗敌人的架势 5.6.4. 逆锁喉阴手：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者击中敌人的腰腹，此功法的威力增加、开始施展时的施展进度增加，此效果最多累积2层；此功法发挥十成威力时，大幅损耗敌人的提气

5.7. 拳掌： 5.7.1. 腐尸毒掌：此功法发挥十成威力后，运用者获得10层此效果：运用者以摧破类功法向敌人施加的腐毒由「生毒」提升为「剧毒」、由「剧毒」提升为「奇毒」，且运用者带有腐毒的摧破类功法无法被招架、封禁、打断 5.7.2. 逆腐尸毒掌：此功法发挥十成威力后，运用者获得10层此效果：敌人以摧破类功法向运用者施加的腐毒由「奇毒」降低为「剧毒」、由「剧毒」降低为「生毒」，运用者能够招架敌人带有腐毒的摧破类功法，且如果运用者的招架未被敌人带有腐毒的摧破功法打破，敌人会受到此功法的反噬伤害 5.7.3. 天魔残魂掌：此功法向敌人施加的烈毒将变化为更难驱除的顽毒；此功法发挥十成威力后，如果敌人烈毒攻心，使敌人烈毒发作 5.7.4. 逆天魔残魂掌：此功法向敌人施加的烈毒大幅提高，但有较低的几率令运用者同时被施加一部分烈毒；除非被毒害者天生烈毒不侵，否则此功法施加的烈毒无视被毒害者一半的烈毒抵抗 5.7.5. 血犼魔掌：以此功法攻击敌人时，敌人所中赤毒越深，此功法对敌人造成的直接伤害就提高越多；此功法发挥十成威力时，敌人所中赤毒越深，敌人就会受到越多额外的重创标记和随机部位的伤势标记 5.7.6. 逆血犼魔掌：以此功法攻击敌人时，运用者所中赤毒越深，此功法对敌人造成的直接伤害就提高越多；此功法发挥十成威力时，运用者所中赤毒越深，敌人就会受到越多额外的重创标记和随机部位的伤势标记 5.7.7. 疯狗拳：开始施展此功法时，运用者获得6层此效果：运用者的摧破类功法对敌人造成的所有直接伤害可能降低90%，也可能提高90%，但更有可能增加 5.7.8. 逆疯狗拳：以此功法攻击敌人时或此功法至少发挥一成威力后，运用者获得6层此效果：敌人的摧破类功法对运用者造成的所有直接伤害可能减少90%，也可能增加90%，但更有可能减少 5.7.9. 逆摧心掌：此功法对敌人胸背造成的直接伤害提高30%；此功法发挥十成威力时，损耗敌人的提气 5.7.10. 百鬼化骨掌：此功法至少发挥一成威力后，如果运用者至少拥有2个「拿」式，运用者就会仅消耗2个「拿」式，从施展进度50%开始立即再次施展此功法攻击敌人，以此方式施展此功法时，此功法的威力大幅累积增加，持续直到运用者无法再连续施展出此功法，且此功法会由正练转变为逆练 5.7.11. 逆百鬼化骨掌：开始施展此功法时，将运用者所有可用的式变化为「拿」式，变化的「拿」式越多，此功法的威力就增加越多；此功法施展结束后，会由逆练转变为正练

5.8. 腿法： 5.8.1. 撩阴腿：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者击中敌人的头部，此功法的威力增加、开始施展时的施展进度增加，此效果最多累积2层；以此功法攻击男性敌人时，此功法的威力大幅增加 5.8.2. 逆撩阴腿：战斗开始时，运用者获得0层此效果：每当运用者击中敌人的头部，此功法的威力增加、开始施展时的施展进度增加，此效果最多累积2层；以此功法攻击女性敌人时，此功法的威力大幅增加 5.8.3. 无常脚：参数：增加60，减少40 5.8.4. 逆无常脚：参数：增加60，减少40 5.8.5. 边走边杀：参数：真气+3 5.8.6. 逆边走边杀：参数：真气+3 5.8.7. 血影腿：如果运用者的「摧破」真气高于初始值且高于敌人的「摧破」真气，此功法需要消耗的提气、架势、身法、脚力降低75%，且此功法的威力大幅增加，且此功法施展结束时，运用者失去12点「摧破」真气 5.8.8. 逆血影腿：如果运用者的「摧破」真气低于初始值且低于敌人的「摧破」真气，此功法需要消耗的提气、架势、身法、脚力降低75%，且此功法的威力大幅增加，且此功法施展结束时，运用者获得12点「摧破」真气 5.8.9. 大阴风腿：此功法发挥十成威力时，敌人的郁毒标记越多，就向敌人添加越多随机部位的内伤标记及封穴 5.8.10. 逆大阴风腿：此功法发挥十成威力时，运用者的郁毒标记越多，就向敌人添加越多随机部位的内伤标记及封穴



三、 快速开始：

为了给玩家们提供更加简便的游戏开局，我们制作了快速开始的功能，在此要特别感谢各位重复游玩太吾世界许多遍的各位玩家们，你们的精神和意志正在使太吾世界变得越来越好！

在初始剧情离开深谷的环节，增加了“快速开始”的故事选项，可直接跳过隐秘小村及亡流寨的剧情，来到太吾村 快速开始可在系统设置中进行设置

四、 其它新增：

增加九世恶果的人物特性，如果人物九世轮回多为恶名之人，在转世后会与九世轮回多数为善名之人有所区别，获得九世恶果的人物特性 为各类外道、爪牙、义士等随机敌人所持有的装备和道具增加了有较低几率出现淬毒物品的规则 为各类外道、爪牙、义士等随机敌人设计了全新的功法修习和突破规则，使其可能拥有更高的修习度，更高的突破率，提升与这类敌人战斗的挑战性和趣味性 在人物关系界面中，可通过快捷按钮直接跳转到对应人物、坟墓的所在地 奇遇过程中，在路径上前进的速度将由坐骑决定，旅行速度越快的坐骑，在奇遇的移动速度也越快 缩小小地图的大小，增加小地图的缩放、拖动功能 在大地图的区域Tips说明中，添加了奇书宝典相关奇遇的信息，减少寻找奇书宝典奇遇的复杂程度 在地图的各个城镇、门派格上方，添加了直接打开仓库的快捷入口按钮，以节省玩家的操作 添加了更多产业系统中的Tips说明信息，不断补充更加详细的设定说明 月份更替时，若研读中的书籍、参考书的耐久会耗尽，会出现提示文本，避免在玩家没有注意到的情况下，研读中的书籍、参考书因耐久耗尽消失对玩家造成困扰 可在系统设置中，设置“当敌人施展摧破功法时，战斗自动暂停”的选项 添加了三个新的世界细节选项，分别为：“研读的速度”、“突破的难度”、“周天的速度”，大家可以依照自己的游戏感受自行调节，旧的存档会默认均为“普通”、“正常”难度

游戏优化更新预览：











