6月20日版本更新预告——【寵物代步】【新陣營】【滿級能力繼承】

各位玩家好，在月初我們針對6月版本發布了開發者日誌，對【新門派釋法寺】【馬車功能】【解除事件限制】進行了預告，經過這段時間的集中開發，實際版本內容的規模進一步擴充，新增了更多事件、武功和成就等。考慮到端午假期將近，團隊也在努力加快版本的推出，目前已在進行測試，預計今天晚些時候會進行更新。

【寵物代步】

除了上次預告中提到車夫可以帶著大家遨遊大江南北外，部分理論上可以騎乘的寵物，如野豬、狼等在本次更新後也可以充當代步工具了。並且介於和寵物的伙伴關係，利用寵物進行傳送是完全免費的。不同寵物的移動速度會存在差異，通過提升自身的馴獸、識圖能力也可以大大縮短地圖移動的時間。

並且隨著包括百日圍城在內許多事件的時間限制被取消，大家也不必帶有“趕時間”的心理負擔去探索全圖了。

【部分事件重構】

除了玩法層面，這段時間我們也對遊戲的劇情規劃進行了重新梳理，為後續大俠故事線補充進行鋪墊，這次我們對包括包括楚襄城事件、原楚狂生事件、開化塔事件在內的多個事件進行了大幅度的修改。

由於文本上幾近於進行了重構，我們盡力對大部分老存檔做了適配，老存檔可以正常遊玩，但部分劇情難免會發生邏輯或對白上體驗不佳的情況，如果對劇情流暢度要求比較高的玩家，建議通過新存檔或等待完整版劇情線完善後再行體驗。

【新增陣營燕雲鐵軍】

隨著燕雲圍困楚襄城相關劇情的重構和完善，這次更新也開放了新的可加入陣營燕雲鐵軍，並新增相關陣營事件，大家可以選擇加入與否，探索並觸發不同的新結局。

其他尚未開放的陣營也會跟隨版本和劇情的發展逐步開放，我們也會通過開發進度板向大家實時同步我們的想法和進展。

【一些便捷功能&設定】

此次版本中，我們取消了原滿級能力只能部分繼承的設定，更新後所有滿級能力會直接繼承到任意難度新檔，不再受數量限制，大家可以專注體驗不同周目的江湖人生，而不必為再次升級能力重複花費不必要的時間。

此外新版本中，大部分類別消耗品都可以批量使用，避免了手動點擊的麻煩。

V0.7.0620b32版本更新日誌：

【新增】

新增可加入門派“釋法寺”，添加相關門派事件，並開放拳系、棍系外功。

新增陣營“燕雲鐵軍”，添加相關陣營事件

新增大世界全圖移動功能，通過車夫或部分隨行寵物處開啟。

提升馴獸、識圖能力可縮短寵物進行大世界地圖的移動時間，不同寵物移動速度存在差異。

新增打坐功能，可原地打坐加速時間流逝，恢復少量生命、內力

新增部分新事件 新增解救被燕軍俘虜的皇帝事件 新增頂峰論道事件 新增加入將軍府陣營後續事件，滿足條件可觸發燕雲圍困楚襄城事件 新增加完顏亮相關事件，完成事件後完顏亮可入隊 新增悅來客棧、浮雲客棧跟路人閒聊的事件

新增部分武功&絕招 新增拳掌：菩提掌（丙）、降龍伏虎拳（乙） 新增棍法：緊那羅王棍（乙） 新增音律：西江月（丙） 新增內功：梵天聖功（甲）、黃帝陰符經（甲） 新增絕招殺生證道：對面前半徑5格扇形範圍內的敵人造成傷害，本場戰鬥使用絕招每擊敗1人額外 傷害增加10%，最高增加100%。 新增絕招七佛滅罪真言：對自身半徑5格範圍內的敵人造成傷害。 新增菩提禪心、帶發修行、體無完膚、傷筋動骨、奄奄一息、金身羅漢等效果

新增初始特徵轉世佛子、國公世子和文武狀元

新增部分戰鬥規則 角色受擊五次觸發爆氣後，會立刻獲得一次額外集氣速度加成，該效果可以減少當前角色一定中毒、內傷、流血、封穴、致盲值，並且獲得一定的集氣速度加成，之後每次受擊會額外獲得集氣速度加成，直到該效果結束 修羅難度下，攻防雙方等級差會影響負面效果

新增天下第一、一代高僧、直搗黃龍、封官賜爵、連中三元、剿滅釋法寺、加入釋法寺、天下第一粽8個遊戲成就

新增結局“天下第一”、“一代高僧”、“封官賜爵”

新增批量使用功能，部分類別消耗品可批量使用，此功能可在設置中關閉

新增部分場景圖鑑、初始特徵和結局

加入、退出陣營新增提示，戰鬥時所有角色產生的Buff在日誌在界面左側新增提示

【調整】

取消部分事件的限制條件 取消固定時間（百日）觸發燕國入侵楚襄城的相關事件 取消觸發群芳館花魁謎題事件的觸發時間條件 取消十字坡聽書的時間限制，即第十天后依然可觸發 成為武林盟主、武林霸主後可選擇立刻觸發結局還是繼續遊歷江湖。

調整部分事件的規則 大幅修改原楚狂生事件，觸發事件NPC調整為老魔頭，觸發地點調整至雲林寺地牢，當前版本為三教弟子專屬事件。 大幅修改燕雲圍困楚襄城相關劇情及戰鬥，並調整其難度 大幅修改道玄宗三教傳人事件，取消獎勵九州訣，改為與NPC老魔頭閒聊時觸發隱藏事件，可獲得道玄宗專屬甲級內功《黃帝陰符經》 大幅調整開化塔時間劇情、戰鬥，取消開化塔事件中服部兵衛襲殺武林人士的橋段 取消大地圖觸發的說書人提示事件，調整原事件忘憂丹獎勵為邀請說書人入隊後自動獲得 調整楚襄英雄會參賽人員 調整大樑城天下第一擂為“風雲擂”，並調整參賽人員、獎勵、相關對白等 調整釋法寺守門弟子不讓非釋法寺弟子帶女性夥伴進入場景的限制

調整部分規則機制 所有滿級能力直接繼承到任意難度新檔，不再受數量限制。 戰鬥中封穴的效果規則調整為：NPC封穴效果將受到被封穴人的集氣速度影響，被封穴人集氣速度越高每時序減少的封穴值越高 關於武學常識的規則調整為：取消原規則中對於武功Buff觸發機率少量提升的效果，戰鬥中武學常識高的一方將獲得命中、暴擊加成，低的一方格擋、閃避衰減； 打造武器、防禦規則調整為：打造不限制能力等級，個別裝備附加效果數值隨機，高品質裝備附加效果條目數量隨打造等級激活。 外功特殊效果調整為：取消原機率觸發的機制，滿足特定條件或搭配即可激活。 NPC動態成長差異化調整為：取消所有NPC都可升到100級的機制，每個角色將擁有不同成長曲線，且NPC離隊後會恢復滿生命、內力。 調整部分區域移動耗時：為了統一處理大世界全圖移動的耗時規則，部分區域耗時增長，跨區移動耗時大幅減少。可使用寵物進行大世界地圖移動，提升馴獸、識圖能力可縮短移動時間。

其他調整 大量可設置夥伴是否出戰的戰鬥特殊戰鬥可獲得實戰經驗 長樂櫃坊一枝花可傳授突襲經驗 村長家密室寶箱增加產出曲譜秘籍 修改甲級拳法傷害範圍 修改部分木材物品的名稱 扶搖子調整為不可被戰鬥殺死 刀法宗師成就獎勵的秘籍調整為叱吒刀法 絕招菩提金身的免傷次數由3次調整為1次 珠光寶氣樓拍品內容取消丙品喜好物，調整為只產出甲品、乙品喜好物 修改部分NPC請教條件、邀請獎勵等內容，涉及邋遢張、蔡攸之、長春子、癩頭癲、華嚴等人；調整重陽子、蔡元常邀請獎勵 修改部分NPC初始持有物，涉及完顏亮、蔡元常、葉鵬舉、邋遢張、江南怪等人 修改完顏亮、蕭元霸初始武功、屬性、武道定位等內容 調整華嚴、慧元、重陽子、蔡元常身上裝備 調整慧元、華嚴等部分釋法寺弟子強度 調整將軍府、齊王府、康王府所屬護衛強度 調整原葉鵬舉身上的葉家軍布防圖調整位置，涉及相關事件 所有門派弟子在門派未覆滅情況下，被擊殺一天后會重置復活。 暫時取消部分藍品裝備合成圖紙，修改部分藍品、紫品、黃品裝備合成配方，下調部分裝備打造難度 長春子“七星陣眼”調整為只對友方隊友生效，自身不生效 修改部分任務NPC立繪、形象 調整成就激活顯示方式



【修復】