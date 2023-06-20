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捕快阿七：病镇 Bailiff A Qi:Sick town update for 20 June 2023

这下不会再有人因为不能升级而被显示的等级经验值迷惑了

Share · View all patches · Build 11515033 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

这个游戏呢，本来就是没有升级一说的，因为它的核心是打怪赚钱买技能买物品。
然后就有人提出了疑惑，“叔叔我啊，是真的生气了，既然你这个游戏不能练级，为什么又要搞一个等级和经验值迷惑我呢？”
所以，经过调整，现在，游戏里不会再显示等级和经验值，不再具有迷惑性。
可能这时候就有小伙伴又要说了，“怎么还把等级显示弄掉了呢？我知道不能升级，但是等级显示在那让我感觉更安心啊！”
但是呢，世上没有双全之法，最后还是决定就不显示了。

Changed files in this update

SteamDB Unknown Depot 2404331 Depot 2404331
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