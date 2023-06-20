《R2Beat：音速觉醒》2023年6月“端午安康”抽奖活动公告

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

欢迎您参与我们的“觉醒寻宝”抽奖活动！

在这里，我们能够获取到各类《R2Beat：音速觉醒》游戏内商城精品限时或永久道具。

Vfun平台用户在指定页面登录即可参与“觉醒寻宝”抽奖活动，Steam平台玩家需注册Vfun账号，且不需要创建游戏角色也可参与“觉醒寻宝”抽奖活动。

【点击查看Vfun平台账号3步注册流程】

“觉醒寻宝”抽奖活动页面内的G币余额与游戏内G币同步，请确保G币余额充足。

“觉醒寻宝”抽奖活动规则：

1、活动时间：2023年6月21日维护后（周三） ~ 2023年6月27日 23：59（周二）截止；（北京时间），活动结束后抽奖功能失效；

2、“能量衣柜”玩法，请参照该活动页签下方的规则说明；

3、抽奖获得的游戏道具会放入“我的物品”中，可领取自用，或赠送给指定昵称的玩家，不领取或赠送视为“暂存”，活动结束后暂存道具不会消失；

4、本页面获取的道具在“领取”或“赠送”后，将以邮件形式发送至游戏客户端-邮件保管箱-公告处，请及时领取；

5、“我的物品”处数字代表已获得道具数量，“领取”或“赠送”后，数量会变更；

6、我们将实时进行页面领取和赠送监测，请玩家不要用“音速管理精灵”之类的软件进行道具群发和重复发送，如由此导致的发送失败、道具丢失或不到账等问题，官方不予补发。

7、任何非官方充值渠道的代充平台，均有巨大的风险，“代充”行为无法核实订单与付款人的关联，无法证明自己充值行为，同时也违反游戏公平原则，属违规行为。如有需要，请广大玩家在官方正规渠道进行游戏付费充值，避免正当权益和财产收到损失。

8、官方提示：线下交易风险极大，谨防“代充”工作室利用恶意退款账号通过“赠送”功能进行违规线下交易赚取差价。“代充”后恶意申诉退款，不但退款账号将被系统封停，已交易道具也将被系统回收，请广大玩家提高警惕，避免正当权益和财产受到损失。