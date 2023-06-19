Обновление 1.2 - Живые фоны и освещение

В один прекрасный день нас внезапно озарила идея - а почему бы минималистично и со вкусом не оживить фоны в игре? Так и была начата работа над этим масштабным обновлением, которое, как мы надеемся, сделает для вас игровой процесс лишь приятнее.
А если нет, новую функцию всегда можно отключить в настройках игры :)
Разумеется, это совсем не всё, что мы подготовили в рамках этого обновления, ведь мы не сидели без дела.
Полный перечень изменений:
- Добавлены оживлённые анимацией фоны по всему доступному фрагменту игры. А именно анимированные освещение и частицы: пыль, снег, искры - каждые в нескольких вариациях (можно отключить в настройках игры)
- Добавлена анимация появления текста в основном окне (можно регулировать скорость в настройках игры, вплоть до отключения)
- Наложен стильный анимированный фильтр (можно регулировать интенсивность в настройках игры, вплоть до отключения)
- Добавлены новые настройки, позволяющие отключить анимации фонов, настроить скорость появления текста и интенсивность нового фильтра
- Добавлены три новых фона (новый дневной лес и ночной лес в "Квартире 47", а также хижина бульнаров в истории "Долгая Прогулка")
- Добавлен один новый образ персонажа (Чиис в истории "Горящие мосты")
- Добавлен новый объект в прологе - фотография с Булочкой
- Доработаны 8 старых фонов (игорный зал, игровой клуб, двор в Пулгороде, интерьер зимовья в прологе, ночная и дневная деревня бульнаров, кухня Алисы и медпункт)
- Произведены многочисленные правки текста
- Добавлены пропущенные фоны в истории "Всё или... Ничего?"
- Добавлен упущенный звуковой эффект окружения в зимовье в прологе и в подвале заброшенного дома в "Призраках"
- Изменён цвет фона у головоломки с запиской в "Призраках" для большего удобства при прохождении
- Исправлена ошибка с верстаком в "Голосе за дверью", при которой в меню крафта могли остаться лишние предметы
- Исправлена ошибка в магазине Ларисы, которая позволяла повторно покупать/продавать предметы (актуально только для Android версии)
- Обновлён список игроков, сделавших нам пожертвования
А также множество других небольших исправлений!
Changed files in this update