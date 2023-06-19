Обновление 1.2 - Живые фоны и освещение

В один прекрасный день нас внезапно озарила идея - а почему бы минималистично и со вкусом не оживить фоны в игре? Так и была начата работа над этим масштабным обновлением, которое, как мы надеемся, сделает для вас игровой процесс лишь приятнее.

А если нет, новую функцию всегда можно отключить в настройках игры :)

Разумеется, это совсем не всё, что мы подготовили в рамках этого обновления, ведь мы не сидели без дела.

Полный перечень изменений:

Добавлены оживлённые анимацией фоны по всему доступному фрагменту игры. А именно анимированные освещение и частицы: пыль, снег, искры - каждые в нескольких вариациях (можно отключить в настройках игры)

Добавлена анимация появления текста в основном окне (можно регулировать скорость в настройках игры, вплоть до отключения)

Наложен стильный анимированный фильтр (можно регулировать интенсивность в настройках игры, вплоть до отключения)

Добавлены новые настройки, позволяющие отключить анимации фонов, настроить скорость появления текста и интенсивность нового фильтра

Добавлены три новых фона (новый дневной лес и ночной лес в "Квартире 47", а также хижина бульнаров в истории "Долгая Прогулка")

Добавлен один новый образ персонажа (Чиис в истории "Горящие мосты")

Добавлен новый объект в прологе - фотография с Булочкой

Доработаны 8 старых фонов (игорный зал, игровой клуб, двор в Пулгороде, интерьер зимовья в прологе, ночная и дневная деревня бульнаров, кухня Алисы и медпункт)

Произведены многочисленные правки текста

Добавлены пропущенные фоны в истории "Всё или... Ничего?"

Добавлен упущенный звуковой эффект окружения в зимовье в прологе и в подвале заброшенного дома в "Призраках"

Изменён цвет фона у головоломки с запиской в "Призраках" для большего удобства при прохождении

Исправлена ошибка с верстаком в "Голосе за дверью", при которой в меню крафта могли остаться лишние предметы

Исправлена ошибка в магазине Ларисы, которая позволяла повторно покупать/продавать предметы (актуально только для Android версии)

Обновлён список игроков, сделавших нам пожертвования

А также множество других небольших исправлений!