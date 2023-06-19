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За Закатом Неминуем Рассвет update for 19 June 2023

Обновление 1.2 - Живые фоны и освещение

Share · View all patches · Build 11506045 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

В один прекрасный день нас внезапно озарила идея - а почему бы минималистично и со вкусом не оживить фоны в игре? Так и была начата работа над этим масштабным обновлением, которое, как мы надеемся, сделает для вас игровой процесс лишь приятнее.

А если нет, новую функцию всегда можно отключить в настройках игры :)

Разумеется, это совсем не всё, что мы подготовили в рамках этого обновления, ведь мы не сидели без дела.

Полный перечень изменений:

  • Добавлены оживлённые анимацией фоны по всему доступному фрагменту игры. А именно анимированные освещение и частицы: пыль, снег, искры - каждые в нескольких вариациях (можно отключить в настройках игры)
  • Добавлена анимация появления текста в основном окне (можно регулировать скорость в настройках игры, вплоть до отключения)
  • Наложен стильный анимированный фильтр (можно регулировать интенсивность в настройках игры, вплоть до отключения)
  • Добавлены новые настройки, позволяющие отключить анимации фонов, настроить скорость появления текста и интенсивность нового фильтра
  • Добавлены три новых фона (новый дневной лес и ночной лес в "Квартире 47", а также хижина бульнаров в истории "Долгая Прогулка")
  • Добавлен один новый образ персонажа (Чиис в истории "Горящие мосты")
  • Добавлен новый объект в прологе - фотография с Булочкой
  • Доработаны 8 старых фонов (игорный зал, игровой клуб, двор в Пулгороде, интерьер зимовья в прологе, ночная и дневная деревня бульнаров, кухня Алисы и медпункт)
  • Произведены многочисленные правки текста
  • Добавлены пропущенные фоны в истории "Всё или... Ничего?"
  • Добавлен упущенный звуковой эффект окружения в зимовье в прологе и в подвале заброшенного дома в "Призраках"
  • Изменён цвет фона у головоломки с запиской в "Призраках" для большего удобства при прохождении
  • Исправлена ошибка с верстаком в "Голосе за дверью", при которой в меню крафта могли остаться лишние предметы
  • Исправлена ошибка в магазине Ларисы, которая позволяла повторно покупать/продавать предметы (актуально только для Android версии)
  • Обновлён список игроков, сделавших нам пожертвования

А также множество других небольших исправлений!

Changed files in this update

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