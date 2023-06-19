1、更新第七章新内容，包括三个关卡《鲁国募兵战》、《沛县断后战》和《大泽撤退战》。
2、第13关《大河遭遇战》后续剧情中，加入新武将“裴元绍”，玩家若需体验该武将加入后的所有剧情和关卡内容，需读取《香火·平原·高唐县》或更早的剧情存档，若无意在此时体验完整内容，也可读取之后任意一关的结束剧情，该武将仍会加入我军并在关卡中出战。注意，若读取战斗中存档或战前存档，会导致裴元绍不能在本关中加入，甚至导致部分关卡内容缺失，因此，官方强烈建议读取战后存档以保证不出现意外情况。
3、修正白雀特技“以牙还牙”导致的程序错误。
4、调整装备信息文字显示效果。
5、取消剧情对白中心理活动等状态下的文字显示效果。
6、调整扩大策略“暗算”和“谍报”的施放范围。
7、取消《下邳脱逃战》中，章诳未经张飞单挑仍然会阵亡的设置。
8、《下邳脱逃战》中增加敌将郝萌、曹性，且增加张飞对话郝萌的战场任务。
9、阵法书取消增加经验值，改为每本增加一个等级。
10、刘备性格条优化显示。
11、人物图鉴增加“孙坚”，第24关《高唐生死战》结束后的天下大势中可自动激活。
12、更换一批装备图标。
建安外史 The Tales of Jian An update for 19 June 2023
2023.06.19更新说明
1、更新第七章新内容，包括三个关卡《鲁国募兵战》、《沛县断后战》和《大泽撤退战》。
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