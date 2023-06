English

############Content################

[Lost in the Sand]Finished all content before the 3rd battle of the final confrontation. (This part is not available to play at the moment.)

[Lost in the Sand]Added three bottles of liquified shade in the Black Pyramid.

简体中文

############Content################

【迷失于沙粒中】完成了最后一段剧情中在第三场战斗前的剧情。(该部分尚未开放游玩。)

【迷失于沙粒中】在黑暗金字塔内加入了三份可以获得的液化暗影。

Latest news from Ukraine/乌克兰小剧场

https://controlc.com/c5d1927a