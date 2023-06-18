2.746版本更新日志

编辑器：
1：现在放置物体面板可以直接对单位数据进行编辑
2：现在编辑器中着色器技能可以直接显示效果
3：现在编辑器中的指示牌可以预览显示的文本（需要先将对话框技能中的直接显示漂浮文字设置为是）
4：物体控制新增了一个清除物体上其余物体控制的函数
其他：
1：小幅度升级了Unity版本，改善了编辑中选择物体时可能出现明显卡顿的问题
2：修复部分BUG
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编辑器：
1：现在放置物体面板可以直接对单位数据进行编辑
2：现在编辑器中着色器技能可以直接显示效果
3：现在编辑器中的指示牌可以预览显示的文本（需要先将对话框技能中的直接显示漂浮文字设置为是）
4：物体控制新增了一个清除物体上其余物体控制的函数
其他：
1：小幅度升级了Unity版本，改善了编辑中选择物体时可能出现明显卡顿的问题
2：修复部分BUG
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