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I wanna be the Creator update for 18 June 2023

2.746版本更新日志

Share · View all patches · Build 11499056 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

编辑器：
1：现在放置物体面板可以直接对单位数据进行编辑
2：现在编辑器中着色器技能可以直接显示效果
3：现在编辑器中的指示牌可以预览显示的文本（需要先将对话框技能中的直接显示漂浮文字设置为是）
4：物体控制新增了一个清除物体上其余物体控制的函数

其他：
1：小幅度升级了Unity版本，改善了编辑中选择物体时可能出现明显卡顿的问题
2：修复部分BUG

Changed files in this update

创造与挑战 Depot 913551
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