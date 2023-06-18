2.746版本更新日志

编辑器：

1：现在放置物体面板可以直接对单位数据进行编辑

2：现在编辑器中着色器技能可以直接显示效果

3：现在编辑器中的指示牌可以预览显示的文本（需要先将对话框技能中的直接显示漂浮文字设置为是）

4：物体控制新增了一个清除物体上其余物体控制的函数

其他：

1：小幅度升级了Unity版本，改善了编辑中选择物体时可能出现明显卡顿的问题

2：修复部分BUG